Qué es 'Zorro Ranch': el rancho de los horrores de Epstein en Nuevo México

Zorro Ranch, también conocido como el Rancho de los Horrores, es una finca aislada en Nuevo México, situada a unos 48 kilómetros al sur de Santa Fe, que durante décadas estuvo vinculada al financiero Jeffrey Epstein.

Epstein adquirió la finca en 1993 al exgobernador Bruce King y levantó allí una gran mansión con pista de aterrizaje privada, convirtiéndola en una de sus propiedades más opacas.

La finca vuelve ahora al foco institucional. El martes 17 de febrero, legisladores estatales de Nuevo México activaron una investigación sobre las actividades desarrolladas allí en el pasado. El objetivo es reconstruir qué ocurrió y quién pudo facilitar o encubrir conductas delictivas en torno al rancho.

Qué se investiga en Zorro Ranch

La pesquisa busca esclarecer posibles delitos cometidos en la propiedad y recopilar testimonios y documentación, en coordinación con la reapertura de la investigación criminal anunciada por la Fiscalía General del Estado.

Entre los puntos más graves figura una alegación no verificada surgida de documentación reciente, que apunta a que podrían existir restos de dos menores enterradas en el entorno de la finca, presuntamente estranguladas durante una violación.

Además, los miembros de la comisión sostienen que las actividades atribuidas a Jeffrey Epstein en Zorro Ranch no pudieron sostenerse sin colaboración. La demócrata Marianna Anaya afirmó que el "perpetrador no pudo actuar solo" y pidió que también rindan cuentas quienes lo facilitaron, "incluido el propio Estado si es necesario", mientras la comisión se compromete a recibir información con confidencialidad.

En la misma línea, la presidenta de la comisión, Andrea Romero, recordó que durante años se han acumulado "denuncias y rumores" sobre lo ocurrido en el rancho, pero que "las investigaciones federales no han logrado reunir un registro oficial". Por eso, defendió que esta comisión "llenará los vacíos" sobre lo que aún falta por esclarecer, en una investigación con poder de citación y presupuesto propio aprobado por la Cámara estatal.

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor y el foco en su relación con Epstein

El expríncipe Andrés fue detenido por la investigación vinculada a documentación del caso Epstein. CC

Medios internacionales informan de que la policía británica detuvo este 19 de febrero a Andrew Mountbatten-Windsor (antes conocido como el príncipe Andrés) por sospechas de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en una investigación vinculada a documentación reciente del caso Epstein. Tras pasar a disposición policial y judicial, fue puesto en libertad mientras continúan las pesquisas y los registros asociados al caso.

En paralelo, la publicación de nuevos documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reactivado el escrutinio sobre la red de contactos de Jeffrey Epstein, con nombres de personalidades estadounidenses y británicas citados en correos, agendas o registros de viajes. Distintos medios subrayan un matiz clave: aparecer en esos listados o en documentación no implica, por sí mismo, la comisión de un delito, y cada mención requiere verificación e investigación específica.

Donald Trump, uno de los más mencionados

Trump reconoce haber tenido contacto con él, pero asegura que lo echó hace años de su club porque era un "maldito pervertido". CC

El nombre de Donald Trump es uno de los que aparece con más frecuencia en parte de la documentación divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En algunas declaraciones, el presidente aseguró que está "totalmente exonerado" y llegó a presentarse como "un experto" en el caso por ese motivo. El expresidente también reconoció haber tenido trato con Epstein, pero afirmó que rompió la relación hace años y que lo expulsó de su club al considerarlo "un pervertido enfermo".

El rastro de los vuelos entre Londres y Nueva York y el "Lolita Express"

Otra de las líneas bajo revisión es la de los vuelos trasatlánticos asociados al avión privado de Epstein, apodado "Lolita Express". Los registros incluyen trayectos Londres-Nueva York en distintas fechas y están siendo examinados por autoridades y medios a partir de manifiestos y documentación divulgada.

En el plano judicial, el caso Epstein quedó acreditado en Estados Unidos por condenas como la de Ghislaine Maxwell, sentenciada por delitos relacionados con la captación y el abuso de menores. En ese contexto, supervivientes y documentos han descrito el uso de la logística de viajes, incluidos jets privados, para trasladar a víctimas o facilitar encuentros.

Sobre la afirmación de que el "Lolita Express" se utilizó después de la muerte de Epstein, lo que puede sostenerse con registros públicos es que aviones vinculados a Epstein siguieron registrando actividad hasta 2020, pero esto no prueba por sí mismo que se continuara con el tráfico.