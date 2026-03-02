Noticias

Acusan a Michael Jackson de presunto tráfico sexual infantil y abusos reiterados

La demanda presentada el 27 de febrero de 2026 acusa al cantante fallecido de abusos reiterados durante más de diez años.

Acusan a Michael Jackson de presunto tráfico sexual infantil y abusos reiterados
El cantante Michael Jackson Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

02 Marzo 2026 16:07 (hace 10 horas)

El patrimonio de Michael Jackson afronta una nueva demanda presentada en Los Ángeles por cuatro miembros de la familia Cascio (Edward Cascio, Dominic Cascio, Marie‑Nicole Cascio y Aldo Cascio). En ella se le acusa de trata sexual infantil y de abusos reiterados cuando los denunciantes eran menores.

Vídeos Los Replicantes

Los hermanos sostienen que el cantante era "un depredador sexual infantil en serie" y que, durante más de diez años, cuando tenían entre siete y ocho años, los habría drogado, violado y abusado sexualmente de ellos.

También afirman que Michael Jackson habría hecho uso de su fama y de su entorno para aislarlos. Según su testimonio, en ese periodo les suministraba drogas y alcohol para someterlos a material pornográfico y abusar de ellos de manera individual.

Dónde tenían lugar los supuestos abusos

Neverland Ranch fue durante 18 años la casa de Michael Jackson.
Neverland Ranch fue durante 18 años la casa de Michael Jackson. CC

Según los demandantes, los abusos tuvieron lugar en numerosos espacios vinculados al cantante, entre ellos Neverland Ranch. Además, durante las giras internacionales se mencionan estancias en propiedades de celebridades como Elizabeth Taylor, en Suiza, y Elton John, en el Reino Unido.

También señalan episodios ocurridos en Baréin, Sudáfrica, Francia, Florida y Nueva York.

Conflictos entre la familia Cascio y los herederos del artista

La denuncia se enmarca en un contexto de conflicto entre la familia Cascio y los herederos del cantante. En 2020, ambas partes firmaron un acuerdo económico que ahora las supuestas víctimas califican como ilegal y cuyo objetivo, según ellas, era silenciarlas.

En enero de 2026, los hermanos se personaron ante un tribunal de Beverly Hills para intentar anular el pacto. El juez asignado fijó una audiencia de seguimiento para el próximo 5 de marzo, una fecha clave para determinar si el caso continúa por la vía judicial ordinaria o si se deriva a un arbitraje confidencial.

Los hermanos Cascio decidieron acusar al cantante de los supuestos delitos tras el estreno del documental Leaving Neverland en 2019, pese a que durante años lo defendieron públicamente. En la producción se relataba la experiencia de Wade Robson y James Safechuck, quienes alegaban que Michael Jackson había abusado de ellos cuando eran niños.

La familia de Michael Jackson se defiende

Los herederos del cantante han rechazado las acusaciones y su abogado, Martin Singer, ha calificado la demanda como una "maniobra desesperada" para obtener dinero.

Sostienen que, durante años, los denunciantes defendieron públicamente la inocencia del artista y que ahora buscan "cientos de millones de dólares". Insisten en que se trata de acusaciones carentes de fundamento.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
Artículos relacionados
"Michael Jackson abusó cientos de veces de nosotros": El polémico documental sobre el rey del pop

"Michael Jackson abusó cientos de veces de nosotros": El polémico documental sobre el rey del pop

Filtran el interrogatorio de Michael Jackson por las denuncias de abuso sexual de menores

Filtran el interrogatorio de Michael Jackson por las denuncias de abuso sexual de menores

Sale a la luz la perturbadora colección secreta de cuadros de Michael Jackson

Sale a la luz la perturbadora colección secreta de cuadros de Michael Jackson

Michael Jackson y una vida de récords seis años después de su muerte

Michael Jackson y una vida de récords seis años después de su muerte

Contenidos que te pueden interesar

Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel

Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel

Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones

Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones

El emotivo gesto viral de una señora en la caja de Mercadona: emociona a las redes

El emotivo gesto viral de una señora en la caja de Mercadona: emociona a las redes

8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones

8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones

Confirmado por la OCU: estas son las mejores tortillas de patata del supermercado

Confirmado por la OCU: estas son las mejores tortillas de patata del supermercado

Acusan a Michael Jackson de presunto tráfico sexual infantil y abusos reiterados

Acusan a Michael Jackson de presunto tráfico sexual infantil y abusos reiterados

Nueva ayuda económica: hasta 200 euros al mes por hijo

Nueva ayuda económica: hasta 200 euros al mes por hijo

Muere un niño de dos años atragantado con una gominola en A Coruña

Muere un niño de dos años atragantado con una gominola en A Coruña