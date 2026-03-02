Acusan a Michael Jackson de presunto tráfico sexual infantil y abusos reiterados

El patrimonio de Michael Jackson afronta una nueva demanda presentada en Los Ángeles por cuatro miembros de la familia Cascio (Edward Cascio, Dominic Cascio, Marie‑Nicole Cascio y Aldo Cascio). En ella se le acusa de trata sexual infantil y de abusos reiterados cuando los denunciantes eran menores.

Los hermanos sostienen que el cantante era "un depredador sexual infantil en serie" y que, durante más de diez años, cuando tenían entre siete y ocho años, los habría drogado, violado y abusado sexualmente de ellos.

También afirman que Michael Jackson habría hecho uso de su fama y de su entorno para aislarlos. Según su testimonio, en ese periodo les suministraba drogas y alcohol para someterlos a material pornográfico y abusar de ellos de manera individual.

Dónde tenían lugar los supuestos abusos

Neverland Ranch fue durante 18 años la casa de Michael Jackson. CC

Según los demandantes, los abusos tuvieron lugar en numerosos espacios vinculados al cantante, entre ellos Neverland Ranch. Además, durante las giras internacionales se mencionan estancias en propiedades de celebridades como Elizabeth Taylor, en Suiza, y Elton John, en el Reino Unido.

También señalan episodios ocurridos en Baréin, Sudáfrica, Francia, Florida y Nueva York.

Conflictos entre la familia Cascio y los herederos del artista

La denuncia se enmarca en un contexto de conflicto entre la familia Cascio y los herederos del cantante. En 2020, ambas partes firmaron un acuerdo económico que ahora las supuestas víctimas califican como ilegal y cuyo objetivo, según ellas, era silenciarlas.

En enero de 2026, los hermanos se personaron ante un tribunal de Beverly Hills para intentar anular el pacto. El juez asignado fijó una audiencia de seguimiento para el próximo 5 de marzo, una fecha clave para determinar si el caso continúa por la vía judicial ordinaria o si se deriva a un arbitraje confidencial.

Los hermanos Cascio decidieron acusar al cantante de los supuestos delitos tras el estreno del documental Leaving Neverland en 2019, pese a que durante años lo defendieron públicamente. En la producción se relataba la experiencia de Wade Robson y James Safechuck, quienes alegaban que Michael Jackson había abusado de ellos cuando eran niños.

La familia de Michael Jackson se defiende

Los herederos del cantante han rechazado las acusaciones y su abogado, Martin Singer, ha calificado la demanda como una "maniobra desesperada" para obtener dinero.

Sostienen que, durante años, los denunciantes defendieron públicamente la inocencia del artista y que ahora buscan "cientos de millones de dólares". Insisten en que se trata de acusaciones carentes de fundamento.