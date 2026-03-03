Política

El PP logra la presidencia de las Cortes de Aragón sin el apoyo de VOX

La formación de extrema derecha vota en blanco, al igual que Aragón Existe, después de haber ostentado la presidencia en la pasada legislatura.

El PP logra la presidencia de las Cortes de Aragón sin el apoyo de VOX
Cortes de Aragón Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Marzo 2026 12:27 (hace 1 hora)

El PP ha logrado hacerse con la presidencia de las Cortes de Aragón, que recaerá en su diputada María Navarro. Sin embargo, el nombramiento se ha producido sin el apoyo de VOX, que se ha limitado a votar en blanco junto a Aragón Existe.

Vídeos Los Replicantes

Estas circunstancias sirven para medir el grado de las relaciones entre ambas formaciones, que no logran todavía un acuerdo para las presidencias de Aragón y Extremadura, con las negociaciones aparentemente en un punto muerto.

La diputada del PP, María Navarro, será la nueva presidenta de las Cortes de Aragón
La diputada del PP, María Navarro, será la nueva presidenta de las Cortes de Aragón PP

VOX no ha apoyado explícitamente a la candidata popular, pero tampoco ha registrado ningún aspirante ni ha votado en contra. Por este motivo, Navarro ha sido elegida con los 26 votos del PP frente a los 25 del candidato del PSOE, Fernando Sabés, que ha logrado los apoyos de todas las formaciones de izquierdas.

VOX ostentó la presidencia de las Cortes en la última legislatura

Este nombramiento evidencia distancia entre PP y VOX. Después de las elecciones de 2023, los populares cedieron a la formación de extrema derecha la presidencia de las Cortes a cambio de un apoyo en la investidura.

El PP justificó entonces este movimiento por la "tradición parlamentaria", puesto que la formación de Santiago Abascal era entonces el tercer partido más votado. Ahora, la extrema derecha no ha presentado candidato después de afirmar que no "buscan sillones" para la formación de un nuevo Gobierno.

Ambos partidos tienen hasta el 3 de mayo como límite para sellar un acuerdo de Gobierno y no repetir las elecciones. En todo caso, el candidato popular Jorge Azcón no tiene mala sintonía con Abascal y hay mejor entendimiento, aunque por ahora no hay acuerdos.

Las elecciones en Castilla y León están programadas para el próximo 15 de mayo y los partidos no quieren mostrar todas las cartas antes de que se abran las urnas en la comunidad vecina.

La situación se muestra más tensa en Extremadura, donde María Guardiola no ha exhibido ningún tipo de sintonía con los ultras. Sin embargo, precisa de su apoyo para la investidura, a fin de evitar una repetición electoral.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
Artículos relacionados
VOX suspende sus negociaciones con Guardiola: en el aire su investidura en Extremadura

VOX suspende sus negociaciones con Guardiola: en el aire su investidura en Extremadura

Sale a la luz la causa de la expulsión de Javier Ortega Smith de VOX: guerra en la cúpula

Sale a la luz la causa de la expulsión de Javier Ortega Smith de VOX: guerra en la cúpula

Guerra en VOX: sus concejales en Madrid votan por separado y dinamitan el grupo municipal

Guerra en VOX: sus concejales en Madrid votan por separado y dinamitan el grupo municipal

VOX rompe con su origen: la cúpula pierde a históricos mientras Abascal sigue al frente

VOX rompe con su origen: la cúpula pierde a históricos mientras Abascal sigue al frente

Contenidos que te pueden interesar

El PP logra la presidencia de las Cortes de Aragón sin el apoyo de VOX

El PP logra la presidencia de las Cortes de Aragón sin el apoyo de VOX

Adiós El Corte Inglés: su plan para transformar sus centros comerciales en nuevos espacios

Adiós El Corte Inglés: su plan para transformar sus centros comerciales en nuevos espacios

Guerra en Irán: riesgo real de crisis económica en España por el petróleo

Guerra en Irán: riesgo real de crisis económica en España por el petróleo

Ortega Smith arremete contra Abascal y pone en duda su perfil político

Ortega Smith arremete contra Abascal y pone en duda su perfil político

Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel

Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel

Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones

Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones

El emotivo gesto viral de una señora en la caja de Mercadona: emociona a las redes

El emotivo gesto viral de una señora en la caja de Mercadona: emociona a las redes

8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones

8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones