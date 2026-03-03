El PP logra la presidencia de las Cortes de Aragón sin el apoyo de VOX

El PP ha logrado hacerse con la presidencia de las Cortes de Aragón, que recaerá en su diputada María Navarro. Sin embargo, el nombramiento se ha producido sin el apoyo de VOX, que se ha limitado a votar en blanco junto a Aragón Existe.

Estas circunstancias sirven para medir el grado de las relaciones entre ambas formaciones, que no logran todavía un acuerdo para las presidencias de Aragón y Extremadura, con las negociaciones aparentemente en un punto muerto.

La diputada del PP, María Navarro, será la nueva presidenta de las Cortes de Aragón PP

VOX no ha apoyado explícitamente a la candidata popular, pero tampoco ha registrado ningún aspirante ni ha votado en contra. Por este motivo, Navarro ha sido elegida con los 26 votos del PP frente a los 25 del candidato del PSOE, Fernando Sabés, que ha logrado los apoyos de todas las formaciones de izquierdas.

VOX ostentó la presidencia de las Cortes en la última legislatura

Este nombramiento evidencia distancia entre PP y VOX. Después de las elecciones de 2023, los populares cedieron a la formación de extrema derecha la presidencia de las Cortes a cambio de un apoyo en la investidura.

El PP justificó entonces este movimiento por la "tradición parlamentaria", puesto que la formación de Santiago Abascal era entonces el tercer partido más votado. Ahora, la extrema derecha no ha presentado candidato después de afirmar que no "buscan sillones" para la formación de un nuevo Gobierno.

Ambos partidos tienen hasta el 3 de mayo como límite para sellar un acuerdo de Gobierno y no repetir las elecciones. En todo caso, el candidato popular Jorge Azcón no tiene mala sintonía con Abascal y hay mejor entendimiento, aunque por ahora no hay acuerdos.

Las elecciones en Castilla y León están programadas para el próximo 15 de mayo y los partidos no quieren mostrar todas las cartas antes de que se abran las urnas en la comunidad vecina.

La situación se muestra más tensa en Extremadura, donde María Guardiola no ha exhibido ningún tipo de sintonía con los ultras. Sin embargo, precisa de su apoyo para la investidura, a fin de evitar una repetición electoral.