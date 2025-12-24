Los Replicantes
Piden ayuda para localizar a Ruaridh Tanner: desaparecido en Nerja hace más de dos meses

Ruaridh Tanner es un hombre británico de alrededor de 30 años que desapareció en Nerja (Málaga) el 7 de octubre.

Ruaridh Tanner, desaparecido en Nerja el 7 de octubre Foto: .
Adrián Parrondo

24 Diciembre 2025 16:52 (hace 8 horas)

Piden colaboración ciudadana para localizar a Ruaridh Tanner, un hombre británico de alrededor de 30 años que desapareció el pasado 7 de octubre en España y del que su familia no ha vuelto a tener noticias.

Algunas asociaciones involucradas en la búsqueda de personas en paradero desconocido, como SOS Desaparecidos, han alertado sobre la ausencia de este hombre, al que se le perdió toda pista en la localidad malagueña de Nerja.

Ruaridh Tanner, que reside habitualmente en Reino Unido pero estaba entonces desplazado en Málaga por viaje, pudo haber desaparecido con su vehículo, un Volkswagen de color plata que tiene la matrícula LN64-XDT.

Carteles de búsqueda por la desaparición de Ruaridh Tanner
Carteles de búsqueda por la desaparición de Ruaridh Tanner RRSS

La asociación SOS Desaparecidos también ha compartido una descripción para ayudar a identificarle. Ruaridh Tanner tiene 37 años, mide 1,85 metros de altura, tiene cabello castaño y dos tatuajes diferentes. Uno de ellos es un perro pequeño en la pantorrilla izquierda y otro es un caduceo en la parte posterior del brazo izquierdo.

Sin pistas sobre su paradero

Las policías implicadas en su desaparición no tienen rastro sobre su paradero. La asociación SOS Desaparecidos ha explicado que el hombre podría encontrarse en territorio británico, por lo que se ha difundido una alerta internacional.

Algunas asociaciones del ramo, como ERICAN RESCATE ONG, también han compartido carteles para lograr encontrar al desaparecido. Aunque, en este caso, su información recoge que Ruaridh tiene 33 años. Su familia reclama toda la ayuda posible para localizarle.

En el caso de contar con información que pueda ayudar a localizar a Ruaridh Tanner, se puede comunicar en todo momento con los teléfonos 112 (Emergencias), 061 (Guardia Civil), 091 (Policía Nacional) o en el teléfono habilitado por la Asociación SOS Desaparecidos: 868 286 726.

