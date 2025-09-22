Piden colaboración ciudadana para localizar a Geraldine: desaparecida en Almería

Los Replicantes
Geraldine Ann P.S. tiene 1,50 metros, el pelo rubio, liso y largo, ojos azules y complexión delgada, según el Centro Nacional de Desaparecidos.

Geraldine, mujer desaparecida en Almería Foto: CDNES
Adrián Parrondo

22 Septiembre 2025 17:32 (hace 9 horas)

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha activado una alerta para reclamar colaboración ciudadana en la búsqueda de Geraldine Ann P.S., una mujer de 73 años que desapareció el 17 de septiembre de 2025 en Chirivel (Almería).

Vídeos Los Replicantes

El organismo ha aportado la descripción de la mujer, que mide 1,50 metros, tiene el pelo rubio, liso y largo, los ojos azules y es de complexión delgada. Para facilitar su localización, el CNDES ha reclamado la máxima difusión posible para la colaboración de todos los ciudadanos.

Cómo ayudar en la búsqueda de Geraldine: mujer desaparecida en Almería

El CNDES ha compartido en sus redes sociales el cartel de búsqueda de la mujer desaparecida para facilitar su localización. Por este motivo, quiere llegar al máximo de personas, por lo que recomienda compartir información sobre su búsqueda para que cualquier dato relevante pueda llegar a las autoridades.

El Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior, ha realizado un llamamiento para que aquellas personas que puedan tener cualquier tipo de información sobre el paradero de la mujer contacte con la Guardia Civil a través del 062.

