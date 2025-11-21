Los Replicantes
Al menos dos desaparecidos tras el derrumbe de la mina Vega de Rengos en Asturias

Los servicios de emergencia están desplazados para intentar localizar a las personas atrapadas en el derrumbe.

Trabajo en la mina Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

21 Noviembre 2025 18:35 (hace 10 horas)

Al menos dos personas permanecen desaparecidas tras el derrumbe registrado en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea, en Asturias. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias y también miembros de la Brigada de Salvamento Minero.

Vídeos Los Replicantes

El aviso a los servicios de emergencia se ha producido durante la tarde del viernes, 21 de noviembre, cuando un trabajador ha explicado que los trabajadores están atrapados en el segundo nivel, a un kilómetro y medio aproximado de la boca de la explotación, tras el hundimiento.

Los servicios de emergencias se han desplazado hasta la zona, con ambulancias, un helicóptero de rescate, así como efectivos de bomberos y la Guardia Civil. Además, se ha activado la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa.

Los mineros rescatadores han viajado en helicóptero para llegar más allá del derrumbe y localizar a los atrapados, así como comprobar su estado. Además, otros compañeros de la explotación están colaborando para retirar material del hundimiento.

Explotación de antracita

La mina de Vega de Rengos está gestionada por Tyc Narcea, se dedica a la explotación de antracita y cuenta con todos los permisos en regla del Principado de Asturias para la explotación. Hace tan solo unos meses fue reactivada la licencia tras una suspensión cautelar que llevó a la plantilla a manifestarse.

Este accidente se produce cuando todavía se mantiene en el recuerdo otro ocurrido en Degaña, donde muerieron cinco mineros en la mina de Cerredo. El caso sigue en investigación y, en este caso, no contaba con permiso para la extracción de carbón, pero todos los indicios apuntan a que sí se llevaba a cabo.

