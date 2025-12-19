Piden ayuda para localizar a Gina: una menor desaparecida al no ser entregada por su padre

Los Mossos d'Esquadra están intensificando los trabajos para localizar a Gina, una menor de cinco años que no fue entregada por su padre a su madre en el punto de encuentro el pasado sábado, 13 de diciembre, a las siete de la tarde, como estaba previsto.

Dicho encuentro se debería haber producido en El Prat de Llobregat, pero su padre, Facundo Nahuel, de 36 años, no apareció. Desde entonces, no hay ningún rastro sobre su paradero y la asociación SOS Desaparecidos ha pedido ayuda para localizarla.

Según aparece en la reclamación, los padres estaban separados y existía registro de una denuncia previa por malos tratos a la madre con un juicio pendiente en febrero. Se apunta a un vehículo Peugot 208 negro con matrícula 4884 GDR y a la residencia previa, ubicada en Sant Joan de les Abadesses.

Sin constancia del padre

La desaparición de la menor preocupa por los antecedentes y la completa desaparición también del padre. El vehículo, un Peugot 208 negro, perdió por completo su rastro en Ripoll el pasado domingo 14, a varios kilómetros de su vivienda.

La investigación baraja ahora la posibilidad de una fuga ya planificada previamente. Los Mossos d'Esquadra han desplegado un gran dispositivo para vigilar puertos, aeropuertos, estaciones de autobuses y pasos fronterizos. También se ha contactado con el entorno del desaparecido para averiguar si pudiera estar escondido con amigos o familiares en España o Italia.

Los investigadores han comprobado que Facundo había sacado previamente dinero de sus cuentas bancarias y vendido algunas posesiones, incluyendo un coche y varios objetos. Estos indicios apuntan a una posible planificación previa. Además, tenía pendiente el juicio por malos tratos psicológicos a su ex pareja, que se producirá en febrero de 2026.

Dada la separación de los padres, el padre contaba con un régimen de visitas cada 15 días, incluyendo viernes, sábado y domingo, aunque sin pernoctar. La madre ha asegurado que el padre tenía el teléfono desconectado el día de su desaparición. También, que él no cuenta con amigos en Cataluña, pero sí con familia en Italia.

La denuncia contra el hombre se produjo hace dos años y, por entonces, el juez decretó el régimen de visitas con la comisaría de los Mossos como punto de encuentro. Durante todo este período, el padre no había fallado en ninguna de las entregas, aunque Laia apuntó a que su hija estaba sufriendo violencia vicaria. También ha afirmado que llegó a presentar una segunda denuncia ante los relatos que escuchaba de su hija, aunque no fue admitida entonces a trámite al no concederle credibilidad.