Política

Ortega Smith arremete contra Abascal y pone en duda su perfil político

Ortega Smith pone en el punto de mira a Abascal y asegura que "no cumple los requisitos que debería tener alguien que se dedica a la política".

El todavía portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith Foto: VOX
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

03 Marzo 2026 11:07 (hace 2 horas)

En medio de los últimos enfrentamientos entre Javier Ortega Smith y la dirección nacional de VOX, el todavía portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid ha dejado unas declaraciones dirigidas al líder de la formación.

Vídeos Los Replicantes

Lo hizo durante su participación en una manifestación celebrada este pasado domingo, 1 de marzo, convocada contra la construcción del cantón de limpieza en Montecarmelo. Allí se refirió a Santiago Abascal como una persona que "en cierta medida no cumple con los requisitos que debería tener alguien que se dedica a la política". Entre esos requisitos, Ortega Smith mencionó "la honradez, la palabra dada y el servicio público".

Pero no es el único al que se ha referido. Durante su intervención también señaló al secretario general del partido, Ignacio Garriga. A la pregunta explícita de si ambos eran políticos que no cumplían esos criterios, respondió que "en cierta medida, sí".

Carga también contra otros políticos

Además, no se ha limitado a criticar a su propio partido, sino que también ha arremetido contra lo que denomina "políticos profesionales que llevan muchos años en política o que, por ser muy jóvenes, no cuentan con un pasado profesional y han iniciado directamente su carrera dentro de la política".

Ortega Smith afirmó que este tipo de políticos "jamás va a saber entender los problemas reales de los españoles y de los madrileños". En este sentido, reclamó para España menos políticos profesionales y más personas preparadas y con vocación de servicio, dispuestas a dar un paso al frente y dejarlo todo para servir al bien común.

