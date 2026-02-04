Cuándo se cobran las pensiones en febrero de 2026: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Confirmadas las fechas de pago de las pensiones en febrero de 2026. La revalorización es una cuestión a la que prestan atención todos los jubilados en España, ya que implicará adaptar su asignación a la subida del IPC.

Los pensionistas, como siempre, vuelven a cobrar las pensiones, aunque no todos a la vez. El Gobierno las paga a mes vencido, entre el 1 y 4 de cada mes. Sin embargo, la mayoría de entidades financieras adelantan el pago para recibir antes las cuantías correspondientes.

Los bancos adelantan el pago de las pensiones y no todas las entidades establecen la misma fecha Envato Elements

El objetivo de estos movimientos es facilitar que los pensionistas puedan organizarse con sus gastos mensuales. La mayoría de ellos recibirán los pagos entre los días 21 y 27 de cada mes.

Cuándo se paga las pensiones en febrero de 2026: fechas según la entidad bancaria

Los bancos adelantan el pago de las pensiones, ya que tienen firmado un convenio con la Seguridad Social. Sin embargo, no todos efectúan la transacción el mismo día, por lo que conviene consultar la siguiente lista.

Bankinter: Viernes 20 de febrero

Unicaja: Viernes 20 de febrero

Cajamar: Lunes 23 de febrero

Ibercaja: Lunes 23 de febrero

BBVA: Lunes 23 de febrero

CaixaBank: Martes 24 de febrero

Abanca: Miércoles 25 de febrero

ING: Miércoles 25 de febrero

Kutxabank: Miércoles 25 de febrero

Sabadell: Miércoles 25 de febrero

Santander: Miércoles 25 de febrero

Conocer la fecha exacta del pago de las pensiones permitirá comprobar que todo se ha efectuado correctamente, pero también organizar con mayor eficacia los gastos del siguiente mes.