Adiós al drástico recorte para pensionistas: giro de la Seguridad Social

Adiós al recorte previsto para los pensionistas. El Gobierno de España ha dado marcha atrás a la reducción prevista para la pensión máxima por jubilación anticipada, que dejará sin efecto la eliminación del período transitorio de penalizaciones introducido en la reforma de las pensiones de 2021.

Con este movimiento, se modificó el método de cálculo de las penalizaciones por jubilación anticipada, establecimiento que los coeficientes reductores (hasta ahora aplicados mensualmente) podían actuar directamente sobre la pensión máxima, reduciendo la cuantía final para trabajadores con bases de cotización más altas.

De este modo, la reforma trataba de ajustar las penalizaciones cuando la pensión superaba el límite máximo. Cuando entró en vigor esta reforma, aquellos jubilados con la pensión máxima del sistema, 3.359,60 euros en 2026, vieron recortada su prestación más de lo previsto.

La Seguridad Social anuncia un giro para los pensionistas Envato Elements

El actual giro del Gobierno hace que la Seguridad Social deje sin efecto la eliminación del período transitorio, lo que permitirá un menor recorte en su pensión y una menor penalización. Esta medida beneficia a trabajadores con bases altas y, sobre todo, a aquellas pensiones superiores al tope establecido por el sistema.

Se recupera el plazo máximo de 10 años

En estas reformas, también se recupera el plazo máximo de diez años para aplicar unos coeficientes reductores más suaves, establecidos dentro de la nueva DT 34, y que se dejarán de aplicar de golpe los coeficientes reductores previstos en 2033, como sucedía desde comienzos de año.

Con este movimiento, se evita en determinados casos un recorte de 400 euros en la pensión máxima de jubilación mediante el método que se había puesto en marcha el pasado 1 de enero.