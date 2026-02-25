Economía

Adiós al drástico recorte para pensionistas: giro de la Seguridad Social

El Gobierno elimina una reforma que implicaba una reducción en las pensiones de algunos jubilados en España.

Adiós al drástico recorte para pensionistas: giro de la Seguridad Social
Mujer pensionista Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

25 Febrero 2026 18:06 (hace 8 horas)

Adiós al recorte previsto para los pensionistas. El Gobierno de España ha dado marcha atrás a la reducción prevista para la pensión máxima por jubilación anticipada, que dejará sin efecto la eliminación del período transitorio de penalizaciones introducido en la reforma de las pensiones de 2021.

Vídeos Los Replicantes

Con este movimiento, se modificó el método de cálculo de las penalizaciones por jubilación anticipada, establecimiento que los coeficientes reductores (hasta ahora aplicados mensualmente) podían actuar directamente sobre la pensión máxima, reduciendo la cuantía final para trabajadores con bases de cotización más altas.

De este modo, la reforma trataba de ajustar las penalizaciones cuando la pensión superaba el límite máximo. Cuando entró en vigor esta reforma, aquellos jubilados con la pensión máxima del sistema, 3.359,60 euros en 2026, vieron recortada su prestación más de lo previsto.

La Seguridad Social anuncia un giro para los pensionistas
La Seguridad Social anuncia un giro para los pensionistas Envato Elements

El actual giro del Gobierno hace que la Seguridad Social deje sin efecto la eliminación del período transitorio, lo que permitirá un menor recorte en su pensión y una menor penalización. Esta medida beneficia a trabajadores con bases altas y, sobre todo, a aquellas pensiones superiores al tope establecido por el sistema.

Se recupera el plazo máximo de 10 años

En estas reformas, también se recupera el plazo máximo de diez años para aplicar unos coeficientes reductores más suaves, establecidos dentro de la nueva DT 34, y que se dejarán de aplicar de golpe los coeficientes reductores previstos en 2033, como sucedía desde comienzos de año.

Con este movimiento, se evita en determinados casos un recorte de 400 euros en la pensión máxima de jubilación mediante el método que se había puesto en marcha el pasado 1 de enero.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros

Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros

Confirmado por la Seguridad Social: qué pensionistas pueden subir su pensión 140 euros

Confirmado por la Seguridad Social: qué pensionistas pueden subir su pensión 140 euros

La vicepresidenta de Argentina rompe con Milei y estalla: "Compórtate como un adulto"

La vicepresidenta de Argentina rompe con Milei y estalla: "Compórtate como un adulto"

Ya es oficial: esta es la fecha de la primera paga extra de los pensionistas en 2025

Ya es oficial: esta es la fecha de la primera paga extra de los pensionistas en 2025

Contenidos que te pueden interesar
Adiós al drástico recorte para pensionistas: giro de la Seguridad Social

Adiós al drástico recorte para pensionistas: giro de la Seguridad Social

Cuándo es el cambio de hora: la fecha en que irrumpe el horario de verano 2026

Cuándo es el cambio de hora: la fecha en que irrumpe el horario de verano 2026

Detenido el asesino de Andrei Portnov: el líder ucraniano prorruso asesinado en Pozuelo

Detenido el asesino de Andrei Portnov: el líder ucraniano prorruso asesinado en Pozuelo

Detenidos tres menores por una presunta agresión sexual grupal a una menor en Valencia

Detenidos tres menores por una presunta agresión sexual grupal a una menor en Valencia

Alerta de seguridad: Ikea retira esta lámpara por riesgo de descarga eléctrica

Alerta de seguridad: Ikea retira esta lámpara por riesgo de descarga eléctrica

VOX rompe con su origen: la cúpula pierde a históricos mientras Abascal sigue al frente

VOX rompe con su origen: la cúpula pierde a históricos mientras Abascal sigue al frente

Salen a la luz todos los documentos secretos del 23-F: cómo consultarlos

Salen a la luz todos los documentos secretos del 23-F: cómo consultarlos

Sale a la luz la segunda denuncia contra Íñigo Errejón: por agresión sexual

Sale a la luz la segunda denuncia contra Íñigo Errejón: por agresión sexual