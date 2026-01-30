Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros

Confirmado por la Seguridad Social. Llegan buenas noticias para los jubilados en España, que pueden llegar a beneficiarse de un derecho fiscal con el que obtener hasta 1.356 euros anuales.

Los beneficiarios de esta compensación son aquellas personas que compraron su vivienda habitual antes de 2013 y que ahora tienen derecho a cobrar esas cantidades como devolución de impuestos.

El Gobierno aprueba una deducción que beneficiará a los pensionistas en España Envato Elements

A pesar de que la deducción se dejó de aplicar en 2013 para nuevos compradores, la norma continúa vigente para aquellos que compraron la vivienda antes de esa fecha y que todavía están pagando la hipoteca.

Importante deducción: un ahorro de hasta 1.356 euros anuales

Estamos hablando de la deducción por inversión en vivienda habitual, que permite a todos los contribuyentes deducirse el 15% de las cantidades pagadas por la adquisición de un inmueble sobre una base máxima de 9.040 euros anuales, que equivale a un máximo de 1.356 euros en la declaración de la renta por ejercicio fiscal.

Los pagos que se incluyen en la deducción no se corresponden solo con la hipoteca, ya que también incluyen amortizaciones o seguros obligatorios, entre otros. Además, se pueden rectificar declaraciones de hasta hace cuatro años, lo que implica una deducción de más de 5.000 euros para quienes no conocieran esta situación.

Los contribuyentes que adquiriesen una vivienda podían, hasta 2012, deducirse hasta el 15% de la compra. Este derecho no ha caducado con el tiempo para quienes comprasen su casa antes de esa fecha. Si todavía se está pagando la hipoteca concedida antes de 2013, se puede aprovechar dicha deducción. Quienes se conviertan en pensionistas no la verán cancelada, un derecho del que todavía muchos no tienen constancia.