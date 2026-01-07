Nueva imagen RTVE: cambio de mosca de La 1, La 2, 24H, Clan, Teledeporte y La2CAT

Confirmado el cambio de imagen de RTVE. La corporación pública renueva sus logotipos en un proceso que afectará también a la mosca en sus emisiones, el logo identificativo en las emisiones, que se verá alterado en La 1, La 2, Teledeporte, Clan, 24 Horas y La2CAT.

Este cambio se produce este miércoles 7 de enero, coincidiendo con la vuelta a la rutina tras las Navidades para muchos españoles, y tras 17 años en los que la imagen ha permanecido prácticamente inalterable.

Entre las novedades más destacables, se encuentra la revisión de las moscas, los logos sobreimpresionados en la pantalla, que se despiden del degradado de colores con el que se identificaba la cadena. Ahora, se amplía el tamaño de la marca con una sombra minúscula para resaltarlo.

📺 Así ha sido el cambio de mosca de La 1 en Mañaneros 360 pic.twitter.com/AIwaADIWQE — Pablo (@pabloo_c5) January 7, 2026

El cambio de las moscas busca "ahondar y reforzar la imagen actual buscando y destacando elementos existentes dentro de la consolidada imagen de RTVE", ha explicado la corporación en un comunicado.

Promoción de la nueva imagen de RTVE

Este cambio de imagen corporativa ha incluido la emisión de varias piezas de continuidad de los canales para adaptarse a la nueva identidad visual. El giro llega en pleno auge de audiencias para RTVE, con La 1 consolidada en segunda plaza y pisando los talones a Antena 3, y ha sido encargada a la empresa Comodo Screen.

Este cambio de imagen refuerza los valores de identidad de nuestra marca, apostando por la televisión de todos, la que tú quieres y la que te quiere. ❤️ pic.twitter.com/4H8Ijx6aS9 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 7, 2026

El giro en la imagen de RTVE busca favorecer los valores de la Corporación reordenando los elementos ya existentes. Se incluyen nuevos elementos en pantalla complementarios para nutrir la continuidad y adaptarse a nuevas necesidades sin dejar de lado los colores corporativos.

La identidad de la nueva RTVE no es una revolución, sino una transformación de la imagen previa desde una perspectiva conservadora. La identidad inicial fue creada en 2008 por la agencia Summa y se consolidó como una de las mayores renovaciones de imagen en la historia del Ente.