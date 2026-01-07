Los Replicantes
Nueva imagen RTVE: cambio de mosca de La 1, La 2, 24H, Clan, Teledeporte y La2CAT

La Corporación pública da un importante giro en su imagen para adaptarse a los nuevos tiempos en el sector audiovisual.

Nueva imagen RTVE Foto: RTVE
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Enero 2026 13:42 (hace 4 horas)

Confirmado el cambio de imagen de RTVE. La corporación pública renueva sus logotipos en un proceso que afectará también a la mosca en sus emisiones, el logo identificativo en las emisiones, que se verá alterado en La 1, La 2, Teledeporte, Clan, 24 Horas y La2CAT.

Este cambio se produce este miércoles 7 de enero, coincidiendo con la vuelta a la rutina tras las Navidades para muchos españoles, y tras 17 años en los que la imagen ha permanecido prácticamente inalterable.

Entre las novedades más destacables, se encuentra la revisión de las moscas, los logos sobreimpresionados en la pantalla, que se despiden del degradado de colores con el que se identificaba la cadena. Ahora, se amplía el tamaño de la marca con una sombra minúscula para resaltarlo.

El cambio de las moscas busca "ahondar y reforzar la imagen actual buscando y destacando elementos existentes dentro de la consolidada imagen de RTVE", ha explicado la corporación en un comunicado.

Promoción de la nueva imagen de RTVE

Este cambio de imagen corporativa ha incluido la emisión de varias piezas de continuidad de los canales para adaptarse a la nueva identidad visual. El giro llega en pleno auge de audiencias para RTVE, con La 1 consolidada en segunda plaza y pisando los talones a Antena 3, y ha sido encargada a la empresa Comodo Screen.

El giro en la imagen de RTVE busca favorecer los valores de la Corporación reordenando los elementos ya existentes. Se incluyen nuevos elementos en pantalla complementarios para nutrir la continuidad y adaptarse a nuevas necesidades sin dejar de lado los colores corporativos.

La identidad de la nueva RTVE no es una revolución, sino una transformación de la imagen previa desde una perspectiva conservadora. La identidad inicial fue creada en 2008 por la agencia Summa y se consolidó como una de las mayores renovaciones de imagen en la historia del Ente.

