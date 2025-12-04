Los Replicantes
Buscar

Televisión

RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel

Israel finalmente acudirá tras una divisiva votación que ha causado gran tensión en el seno de la UER.

RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel
Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión 2025 Foto: EBU
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

04 Diciembre 2025 18:28 (hace 5 horas)

La Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado finalmente que Israel participará en Eurovisión 2026 tras una votación interna que ha dividido a todos sus miembros. España ya ha confirmado su marcha, un camino que igualmente podrían seguir Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que prometieron abandonar el festival.

Vídeos Los Replicantes

La decisión de mantener a Israel se ha aprobado tras una tensa votación interna, con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones. Algunos países como Alemania, Austria o Italia sí participarán, ya que incluso llegaron a poner en duda su permanencia en caso de la exclusión de Tel Aviv.

España ha insistido en varias ocasiones que abandonaría el Festival de Eurovisión 2026. Además, dejará de emitir la edición y no aportará financiación, a pesar de que, como miembro del Big Five, es uno de los que más dinero dedica.

En todo caso, la confirmación de Israel en Eurovisión 2026 se produce antes del margen de la UER, el 10 de diciembre. Por este motivo, todavía hay posibilidad de que algún país recule y finalmente sí opte por quedarse en el festival.

Tensión en la UER

La votación se produce en un ambiente de fuerte tensión en el seno de la UER, que en noviembre reconoció una gran división interna por la permanencia de Israel ante el genocidio en la Franja de Gaza, con más de 60.000 muertos.

España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos ya han mostrado su rechazo a la presencia de Israel en la edición de 2026. El presidente de RTVE, José Pablo López, ya se ha reafirmado recientemente: "Mantenemos la misma posición por dos motivos: por el genocidio perpetrado en Gaza y que el festival es un concurso pero los derechos humanos no".

La UER ha intentado frenar la crisis con algunos cambios, incluyendo modificaciones normativas ante las denuncias de manipulación en el televoto. Por este motivo, se ha reducido el número de votos por espectador de 20 a 10, se restaura el voto del jurado en semifinales y se refuerzan mecanismos contra el voto fraudulento o coordinado. Por el momento, RTVE se ha mostrado inflexible y opta, en todo caso, por abandonar esta edición del festival.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Contenidos que te pueden interesar
Dos investigados tras grabarse prendiendo fuego a una persona sin hogar en Sevilla

Dos investigados tras grabarse prendiendo fuego a una persona sin hogar en Sevilla

RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel

RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel

Gira mundial 'Lux Tour' de Rosalía: fechas, conciertos programados y entradas

Gira mundial 'Lux Tour' de Rosalía: fechas, conciertos programados y entradas

Alerta sanitaria: retiran este popular antidepresivo de las farmacias por riesgo

Alerta sanitaria: retiran este popular antidepresivo de las farmacias por riesgo

Cuándo se cobra el paro en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Cuándo se cobra el paro en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Muere el tertuliano Mario Ureña en plena emisión en directo

Muere el tertuliano Mario Ureña en plena emisión en directo

Nolasco: "La primera vez que toqué 'Mi historia entre tus dedos' ya sonaba a mí"

Nolasco: "La primera vez que toqué 'Mi historia entre tus dedos' ya sonaba a mí"

Alerta alimentaria: retiran este popular alimento de Navidad por riesgo para la salud

Alerta alimentaria: retiran este popular alimento de Navidad por riesgo para la salud