RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel

La Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado finalmente que Israel participará en Eurovisión 2026 tras una votación interna que ha dividido a todos sus miembros. España ya ha confirmado su marcha, un camino que igualmente podrían seguir Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que prometieron abandonar el festival.

La decisión de mantener a Israel se ha aprobado tras una tensa votación interna, con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones. Algunos países como Alemania, Austria o Italia sí participarán, ya que incluso llegaron a poner en duda su permanencia en caso de la exclusión de Tel Aviv.

España ha insistido en varias ocasiones que abandonaría el Festival de Eurovisión 2026. Además, dejará de emitir la edición y no aportará financiación, a pesar de que, como miembro del Big Five, es uno de los que más dinero dedica.

En todo caso, la confirmación de Israel en Eurovisión 2026 se produce antes del margen de la UER, el 10 de diciembre. Por este motivo, todavía hay posibilidad de que algún país recule y finalmente sí opte por quedarse en el festival.

Tensión en la UER

La votación se produce en un ambiente de fuerte tensión en el seno de la UER, que en noviembre reconoció una gran división interna por la permanencia de Israel ante el genocidio en la Franja de Gaza, con más de 60.000 muertos.

España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos ya han mostrado su rechazo a la presencia de Israel en la edición de 2026. El presidente de RTVE, José Pablo López, ya se ha reafirmado recientemente: "Mantenemos la misma posición por dos motivos: por el genocidio perpetrado en Gaza y que el festival es un concurso pero los derechos humanos no".

La UER ha intentado frenar la crisis con algunos cambios, incluyendo modificaciones normativas ante las denuncias de manipulación en el televoto. Por este motivo, se ha reducido el número de votos por espectador de 20 a 10, se restaura el voto del jurado en semifinales y se refuerzan mecanismos contra el voto fraudulento o coordinado. Por el momento, RTVE se ha mostrado inflexible y opta, en todo caso, por abandonar esta edición del festival.