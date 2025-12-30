Muere el histórico dirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El ex dirigente socialista Francisco Fernández Marugán ha muerto a los 79 años. Nacido en Cáceres en 1946, se afilió al PSOE en 1975. Fue diputado por Sevilla en la segunda legislatura y después por Badajoz, durante siete legislaturas. Además, ocupó el cargo de Defensor del Pueblo interino entre 2017 y 2021, cuando fue sucedido por Ángel Gabilondo.

De profesión economista, era licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, así como técnico de la Administración Civil del Estado e Inspector Financiero Tributario. Durante su trayectoria también ocupó cargos en Radio Televisión Española (RTVE) y en la Ejecutiva del PSOE, así como en la Fundación Pablo Iglesias.

Mensajes de condolencias

Los mensajes de pésame en redes sociales se han sucedido. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido en X que Fernández Marugán fue un "gran político" y "excelente diputado con una trayectoria ejemplar".

La muerte del ex dirigente socialista Francisco Fernández Marugán ha generado una ola de mensajes de condolencias Congreso

También se ha pronunciado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, que ha asegurado que fue un "maestro del parlamentarismo". Además, Eduardo Madina también ha dejado un mensaje de despedida: "Nos ha dejado Paco Marugán, un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte. Hasta siempre, querido Paco"