Mariló Montero gana 'MasterChef' tras criticar a RTVE con Broncano

Mariló Montero, presentadora de televisión española, se ha hecho con el premio tras coronarse como ganadora de la última edición de 'MasterChef Celebrity'. El programa de cocina ya ha terminado con su edición número diez y para promocionarlo, durante el mes de septiembre, la periodista decidió acudir a varios programas televisivos para hablar del 'reality', uno de ellos fue 'La Revuelta'.

Declaraciones sobre RTVE

Montero acudía al programa de Broncano y lo que dijo sobre RTVE ha causado gran revuelo en redes sociales. La ganadora de 'MasterChef' hablaba del "encargo de Pedro Sánchez por construir una televisión pública unidireccional" y criticaba que todos los presentadores de la cadera son de izquierdas, por eso añade: "Hay que representar a todos los españoles".

Otra novedad de la temporada: Ahora somos un programa de debate #LaRevuelta pic.twitter.com/FDa671K4Mw September 9, 2025

En una entrevista para el diario 'El Mundo' también incidía sobre esta misma idea: "Una cadena pública tiene que ser ecuánime, esforzarse por el 'fifty-fifty'. A Pedro Sánchez le gusta mucho secuestrar instancias públicas".

Mariló Montero asegura que antes de entrar en el programa de cocina no sabía ni hacerse un huevo frito, ya que tenía a una persona que le hacía "los 'tuppers' para toda la semana", pero que ahora ha descubierto un nuevo mundo.

Cuando se alzó con la victoria en el programa, no pudo ocultar su felicidad en una final muy emotiva en la que sus hijos estaban presentes y afirmaba: "Es un subidón y me viene de maravilla haber estado en MasterChef. Es otro impulso para la siguiente etapa de la vida".

La presentadora ha decidido donar los 75.000 euros del premio a la fundación Fúndela, para ayudar con la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. "Por favor, que este dinero lo inviertan en investigar a ver de dónde viene esta enfermedad", confiesa Montero.

Revuelo en redes sociales

Muchos han sido los que han felicitado a la presentadora por su concurso en 'MasterChef Celebrity' a través de las redes sociales, pero otros estallan al recordar las palabras de Montero contra la cadena.

En algunos comentarios de X se puede leer: "Pensaba que ella pensaba que los ganadores los elegía Pedro Sánchez, de esta su televisión". Otro usuario de la misma red social recalca: "Anda si esta era la que decía que RTVE era sanchismo puro y duro y hoy ganando ella".