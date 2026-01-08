Nueva borrasca Goretti: llega a España y afectará a estas zonas

Alerta en España por la irrupción de la nueva borrasca Goretti. Después de haber pasado unas Navidades especialmente frías, la nueva borrasca de gran impacto Goretti profundizará rápidamente con una ciclogénesis explosiva, lo que causará vientos huracanados y un temporal marítimo en el norte de España.

Bautizada como Goretti por los servicios meteorológicos de Francia, esta profunda borrasca se formará entre los días 8 y 9 de enero y dejará un fuerte temporal en Europa occidental, aunque se espera un impacto menor en España.

La nueva borrasca Goretti sucede a Francis como un intenso temporal Envato Elements

En todo caso, se prevé que cause temporal marítimo en el norte de España, con lluvias y vientos de considerable potencia, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sucede a la borrasca Francis

La nueva borrasca Goretti sucede a Francis, que interactuó con una masa de aire ártico que ha dejado intensas rachas de frío y nieve en amplias zonas de España, con unas Navidades especialmente congeladas.

A pesar de todo, la irrupción de la nueva borrasca Francis no llegará a todo el país. Se prevé que haya tiempo anticiclónico en la mayor parte de la península y Baleares, donde las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago.

Sin embargo, se espera que las temperaturas máximas desciendan nuevamente este viernes, 9 de enero, en el extremo norte peninsular y zonas de montaña. Además, predominarán las precipitaciones en la mayor parte del territorio. La nieve bajará durante dicha jornada a cotas de 500 metros en la mitad septentrional, con acumulados significativos en montañas del extremo norte.

Qué ocurrirá el fin de semana: pronóstico de la Aemet

Se espera que el viernes 9 de enero haya una subida de temperaturas, que dará paso a un tiempo marcado por el paso de un frente atlántico, con predominio de precipitaciones en la mayor parte del territorio, más abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de ser fuertes y persistentes en el Cantábrico y Irineo occidental.

La cota de nieve irá descendiendo del entorno de los 1.500 metros al de los 500 metros en la mitad norte peninsular, con probables acumulados significativos en montañas del extremo norte, donde bajarán las temperaturas máximas, pero subirán en el centro y mitad sur. Predominará el viento moderado en la península y Baleares, llegando a ser fuerte en las islas y litorales peninsulares, con rachas muy fuertes en regiones de interior de los tercios norte y oriental peninsulares.