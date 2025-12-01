Los Replicantes
Buscar

Economía

Adiós Decathlon: cierra una histórica tienda tras más de 25 años

La emblemática cadena de material deportivo anuncia un importante cierre en pleno giro en el sector del 'retail'.

Adiós Decathlon: cierra una histórica tienda tras más de 25 años
Una tienda Decathlon Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

01 Diciembre 2025 12:02 (hace 7 horas)

Adiós Decathlon. La popular marca de material deportivo se consolidó en el mercado por su capacidad para facilitar el acceso de toda la población a productos con costes moderados y abriendo tiendas en las principales calles comerciales.

Vídeos Los Replicantes

Sin embargo, el auge de los competidores digitales y el cambio en el sector del 'retail' hacia la venta por internet han llevado a una menor relevancia de los establecimientos a pie de calle, ya que los clientes pueden comprar desde sus casas.

Este giro en el comercio está provocando un intenso cambio en todo el panorama del sector, que además se enfrenta al auge de firmas plenamente digitales como Amazon, Shein o Zalando. Por estos motivos, cada vez es más habitual comprobar la desaparición de tiendas a pie de calle.

Cierre de Decathlon: baja la persiana a una mítica tienda tras 25 años

En este contexto, la multinacional Decathlon ha anunciado el cierre en junio de 2026 de su histórica tienda situada ante el Stade de France, en Saint-Denis, según ha publicado el medio francés L'Humanité. Esta tienda de Decathlon fue considerada durante casi tres décadas como un escaparate de la marca en uno de los barrios más populares del norte de París.

El cierre de esta tienda afectará a unos 40 empleados. La compañía justifica este cierre en la falta de rentabilidad del establecimiento, que registró en 2024 una facturación de 11,9 millones de euros, pero un resultado bruto de explotación negativo de 455.000 euros.

La medida afectará a unos cuarenta empleados, a los que la empresa ha prometido diferentes vías de reclasificación interna y apoyo laboral, con recolocaciones en otros establecimientos del grupo, financiación de balances de competencias, apoyo en la búsqueda de empleo y puesta en marcha de una célula de seguimiento psicológico.

La tienda de Decathlon afectada por el cierre fue inaugurada en 1998, coincidiendo con la Copa del Mundo de fútbol y la apertura del Stade de France. Se presentó entonces como una de las mayores tiendas de toda la cadena, con más de 10.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas y un equipo de 130 empleados. Con el paso del tiempo, la superficie del establecimiento se ha reducido a un tercio.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Adiós Decathlon: cierra este negocio y desaparece por completo de España en 2025

Adiós Decathlon: cierra este negocio y desaparece por completo de España en 2025

Giro de Primark: su nueva estrategia para competir con Decathlon

Giro de Primark: su nueva estrategia para competir con Decathlon

Adiós Decathlon: sigue a El Corte Inglés y cierra 25 centros comerciales en mayo de 2025

Adiós Decathlon: sigue a El Corte Inglés y cierra 25 centros comerciales en mayo de 2025

Adiós Decathlon: aclara la verdad del cierre de centros comerciales y qué hará en España

Adiós Decathlon: aclara la verdad del cierre de centros comerciales y qué hará en España

Contenidos que te pueden interesar
Confirmado por la Seguridad Social: si sufres esta adicción tienes pensión permanente

Confirmado por la Seguridad Social: si sufres esta adicción tienes pensión permanente

Alerta alimentaria: retiran estos dulces del supermercado por riesgo sanitario

Alerta alimentaria: retiran estos dulces del supermercado por riesgo sanitario

El PP enchufa a Carlos Mazón con una portavocía y una subida de sueldo de casi 9.000 euros

El PP enchufa a Carlos Mazón con una portavocía y una subida de sueldo de casi 9.000 euros

Muere la popular influencer Karen Sofía a los 25 años

Muere la popular influencer Karen Sofía a los 25 años

Sale a la luz el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña: qué implica

Sale a la luz el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña: qué implica

Confirmado por Dabiz Muñoz: este es el mejor cocido en Madrid

Confirmado por Dabiz Muñoz: este es el mejor cocido en Madrid

Qué es la organización terrorista neonazi The Base: desarticulada una célula en España

Qué es la organización terrorista neonazi The Base: desarticulada una célula en España

Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados en diciembre

Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados en diciembre