Adiós Decathlon: cierra una histórica tienda tras más de 25 años

Adiós Decathlon. La popular marca de material deportivo se consolidó en el mercado por su capacidad para facilitar el acceso de toda la población a productos con costes moderados y abriendo tiendas en las principales calles comerciales.

Sin embargo, el auge de los competidores digitales y el cambio en el sector del 'retail' hacia la venta por internet han llevado a una menor relevancia de los establecimientos a pie de calle, ya que los clientes pueden comprar desde sus casas.

Este giro en el comercio está provocando un intenso cambio en todo el panorama del sector, que además se enfrenta al auge de firmas plenamente digitales como Amazon, Shein o Zalando. Por estos motivos, cada vez es más habitual comprobar la desaparición de tiendas a pie de calle.

Cierre de Decathlon: baja la persiana a una mítica tienda tras 25 años

En este contexto, la multinacional Decathlon ha anunciado el cierre en junio de 2026 de su histórica tienda situada ante el Stade de France, en Saint-Denis, según ha publicado el medio francés L'Humanité. Esta tienda de Decathlon fue considerada durante casi tres décadas como un escaparate de la marca en uno de los barrios más populares del norte de París.

El cierre de esta tienda afectará a unos 40 empleados. La compañía justifica este cierre en la falta de rentabilidad del establecimiento, que registró en 2024 una facturación de 11,9 millones de euros, pero un resultado bruto de explotación negativo de 455.000 euros.

La medida afectará a unos cuarenta empleados, a los que la empresa ha prometido diferentes vías de reclasificación interna y apoyo laboral, con recolocaciones en otros establecimientos del grupo, financiación de balances de competencias, apoyo en la búsqueda de empleo y puesta en marcha de una célula de seguimiento psicológico.

La tienda de Decathlon afectada por el cierre fue inaugurada en 1998, coincidiendo con la Copa del Mundo de fútbol y la apertura del Stade de France. Se presentó entonces como una de las mayores tiendas de toda la cadena, con más de 10.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas y un equipo de 130 empleados. Con el paso del tiempo, la superficie del establecimiento se ha reducido a un tercio.