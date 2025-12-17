Alerta alimentaria: retiran estas bolsas de snacks de todos los supermercados

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de un lote de maíz crudo para palomitas de la marca blanca Alipende, de los supermercados Ahorramas.
El lote retirado del mercado se corresponde con el código 251002N34, con fecha de consumo preferente 2 de octubre de 2026, distribuido principalmente en Madrid y Castilla-La Mancha, si bien no se pueden descartar redistribuciones a otras Comunidades Autónomas.
La Aesan ha remitido todos los datos del producto retirado de los supermercados Ahorramas para identificar el producto. Si se encuentra en el supermercado o ya se tiene en casa, se recomienda extremar precauciones.
Retirado del mercado
El producto ha sido retirado de todos los supermercados Ahorramas al contener trazas de soja sin alertarlo en el etiquetado, un hecho que puede implicar un grave riesgo en pacientes con alergias e intolerancias.
Por este motivo, la Aesan recomienda a todas las personas alérgicas a la soja que tengan este producto en sus hogares se abstengan de consumirlo. Pueden devolverlo en el establecimiento donde lo adquirieron, donde se debe ofrecer la posibilidad de devolverlo aunque no se tenga el ticket de compra.
Toda la información relativa a esta alerta alimentaria, que ha compartido la Aesan, ha sido comunicada a todas las autoridades sanitarias de España a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para garantizar la retirada de todos los productos en los puntos de venta.