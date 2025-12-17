Los Replicantes
Buscar

Noticias

Alerta alimentaria: retiran estas bolsas de snacks de todos los supermercados

Sanidad está retirando todos los productos afectados de los supermercados y se recomienda comprobar lote o fecha de caducidad.

Alerta alimentaria: retiran estas bolsas de snacks de todos los supermercados
Una bolsa de snacks Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

17 Diciembre 2025 16:22 (hace 6 horas)

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de un lote de maíz crudo para palomitas de la marca blanca Alipende, de los supermercados Ahorramas.

Vídeos Los Replicantes

El lote retirado del mercado se corresponde con el código 251002N34, con fecha de consumo preferente 2 de octubre de 2026, distribuido principalmente en Madrid y Castilla-La Mancha, si bien no se pueden descartar redistribuciones a otras Comunidades Autónomas.

Producto del supermercado retirado por alerta alimentaria
Producto del supermercado retirado por alerta alimentaria Aesan

La Aesan ha remitido todos los datos del producto retirado de los supermercados Ahorramas para identificar el producto. Si se encuentra en el supermercado o ya se tiene en casa, se recomienda extremar precauciones.

  • Producto: Maíz crudo para palomitas "Frutos secos Maíz rosetero"
  • Marca: Alipende
  • Lote: 251002N34
  • Peso: 250 g
  • Fecha de consumo preferente: 02/10/2026

    • Retirado del mercado

    El producto ha sido retirado de todos los supermercados Ahorramas al contener trazas de soja sin alertarlo en el etiquetado, un hecho que puede implicar un grave riesgo en pacientes con alergias e intolerancias.

    Por este motivo, la Aesan recomienda a todas las personas alérgicas a la soja que tengan este producto en sus hogares se abstengan de consumirlo. Pueden devolverlo en el establecimiento donde lo adquirieron, donde se debe ofrecer la posibilidad de devolverlo aunque no se tenga el ticket de compra.

    Toda la información relativa a esta alerta alimentaria, que ha compartido la Aesan, ha sido comunicada a todas las autoridades sanitarias de España a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para garantizar la retirada de todos los productos en los puntos de venta.

    Lo más compartido

    1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
    2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
    3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
    4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
    5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
    6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
    7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
    8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
    9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
    10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
    Artículos relacionados
    Quién fabrica el mazapán del supermercado: Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour...

    Quién fabrica el mazapán del supermercado: Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour...

    Confirmado por la OCU: el alimento del supermercado que más ha sube en Navidad 2025

    Confirmado por la OCU: el alimento del supermercado que más ha sube en Navidad 2025

    El supermercado que se expande por España: un centenar de aperturas en todo el país

    El supermercado que se expande por España: un centenar de aperturas en todo el país

    Ni Mercadona ni El Corte Inglés: el supermercado que abre 60 nuevas tiendas en España

    Ni Mercadona ni El Corte Inglés: el supermercado que abre 60 nuevas tiendas en España

    Contenidos que te pueden interesar
    Muere una mujer después de caerle una nevera en su casa de Santiago de Compostela

    Muere una mujer después de caerle una nevera en su casa de Santiago de Compostela

    Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027

    Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027

    Muere el influencer Tucker Genal a los 31 años

    Muere el influencer Tucker Genal a los 31 años

    Confirmado por la ciencia: los niños más inteligentes nacen en estos meses del año

    Confirmado por la ciencia: los niños más inteligentes nacen en estos meses del año

    Salen a la luz ayudas de 100 euros para gafas y lentillas: requisitos y cómo pedirlas

    Salen a la luz ayudas de 100 euros para gafas y lentillas: requisitos y cómo pedirlas

    Alerta alimentaria: retiran estas bolsas de snacks de todos los supermercados

    Alerta alimentaria: retiran estas bolsas de snacks de todos los supermercados

    Qué es la baliza V-27: el complemento a la baliza V-16 que también implanta la DGT

    Qué es la baliza V-27: el complemento a la baliza V-16 que también implanta la DGT

    Gorila Flo: "'Estados Alterados' es un grito contra la doble moral y la intolerancia"

    Gorila Flo: "'Estados Alterados' es un grito contra la doble moral y la intolerancia"