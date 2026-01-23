Los Replicantes
Alerta por desabastecimiento de alimentos: el aviso de los supermercados

La patronal de supermercados denuncia que las excesivas limitaciones a la movilidad en el noroeste peninsular pueden derivar en fallos de 'stock'.

Desabastecimiento en supermercados Foto: Pexels
Adrián Parrondo

23 Enero 2026 16:32 (hace 7 horas)

Alerta por desabastecimiento en los supermercados españoles. La patronal Asedas, que aglutina a empresas líderes del sector como Mercadona, Lidl o DIA, ha advertido del riesgo de falta de 'stock' en los establecimientos del noroeste peninsular ante los cortes que ha impuesto la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta institución ha impuesto durante la madrugada de este 23 de enero un corte de circulación que afecta a varios puntos de las carreteras principales de Castilla y León, así como en los accesos a Galicia, Asturias y Cantabria, ante la nieve programada en la zona.

La patronal Asedas indica que unos 150 establecimientos de la zona se podrían ver afectados por la falta de productos, ya que no pueden recibir la mercancía de los camiones que ha retenido la DGT.

La patronal de los supermercados españoles alerta de problemas de abastecimiento Pexels

El director general de Asedas ha señalado que multitud de camiones han permanecido parados sin saber cuándo podrán llegar a su destino, lo que deriva en un problema de servicio a los almacenes y tiendas.

Fuertes retrasos en los repartos

Las incidencias están generando un retraso superior a las 10 horas en el abastecimiento de los productos alimentarios. Por este motivo, reclaman priorizar el transporte de mercancías, respetando las limitaciones de seguridad, ya que se trata de una medida preventiva que, además, no se adopta habitualmente.

Los entornos periféricos de Léon son fundamentales para el abastecimiento de supermercados en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, por lo que precisan de tener un tráfico fluido al menos en el reparto.

La DGT había aconsejado este jueves, 22 de enero, evitar desplazamientos en el noroeste peninsular ante la llegada de la borrasca Ingrid. Por este motivo, se ordenó restringir la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos de masa máxima, para "garantizar la seguridad y la circulación de vehículos de emergencia.

La nieve puede llegar a afectar hasta 15 carreteras de alta capacidad, incluyendo la A-6, A-66 y AP-66, así como las que conectan León con Burgos y Astorga. En estos momentos, una decena de carreteras presentan restricciones para vehículos pesados en Asturias y otra decena en Leona ante el riesgo de hielo y nieve, según ha explicado la DGT.

