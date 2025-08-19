Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere un hombre por una explosión con incendio en una vivienda de Valencia

Un hombre ha fallecido, una mujer ha resultado herida y una vecina ha sido intoxicada por una explosión con incendio en un piso en Valencia.

Muere un hombre por una explosión con incendio en una vivienda de Valencia
Bomberos de Valencia Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

19 Agosto 2025 10:58 (hace 10 horas)

Una explosión en una vivienda ha desatado un incendio en Benifaió, un municipio de Valencia, que ha provocado la muerte de un hombre, este lunes 18 de agosto. También ha resultado una mujer herida y una vecina se encuentra afectada por la inhalación de humo, esta pudo ser rescatada por los bomberos.

Vídeos Los Replicantes

Actuación de los bomberos

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos empezaron a movilizarse pasadas las 22:00 horas, cuando se produjo el incidente por una explosión que pudo ser ocasionada por gas y desatar un incendio. Este hecho tuvo lugar en un piso situado en una tercera planta de un edificio en Valencia, en la calle Juan Ramón Jiménez.

Los motivos de la explosión se están investigando. Fueron cuatro las dotaciones de bomberos que se acercaron al lugar de los hechos procedentes de Torrent, Silla y Alzira. Un sargento de Torrent y un oficial del Consorcio fueron los que se encargaron de extinguir el incendio y de buscar posibles afectados.

En el interior de la vivienda fue donde encontraron a una persona fallecida a causa de la explosión y a otra herida. En el piso de al lado, los bomberos pudieron rescatar a una mujer intoxicada por el humo del incendio. El equipo especializado concluyó su trabajo a la 1:30 horas de la madrugada de este martes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Un niño se hace millonario en plena excursión al Cráter de Diamantes: pieza de 7 quilates
  8. Anulada la sentencia que ordenó descolgar la bandera LGTBI a Más Madrid en el Ayuntamiento
  9. Santos Cerdán se planta en el Congreso y exige una indemnización de 19.000 euros
  10. Muere el empresario taurino Manolo Lozano a los 94 años
Artículos relacionados
Alerta a los peregrinos: el Camino de Santiago en peligro por los incendios de León y Galicia

Alerta a los peregrinos: el Camino de Santiago en peligro por los incendios de León y Galicia

Por qué hubo un incendio en el centro comercial Xanadú de Madrid: vehículos en llamas

Por qué hubo un incendio en el centro comercial Xanadú de Madrid: vehículos en llamas

La precariedad de los bomberos en pleno incendio de Tres Cantos: los sueldos de Ayuso

La precariedad de los bomberos en pleno incendio de Tres Cantos: los sueldos de Ayuso

El Mediterráneo en llamas: ¿Algo inédito o habitual ante los brutales incendios de 2025?

El Mediterráneo en llamas: ¿Algo inédito o habitual ante los brutales incendios de 2025?

Contenidos que te pueden interesar
Detenida una madre tras asesinar y descuartizar a su hijo: lo planeó con su nuera

Detenida una madre tras asesinar y descuartizar a su hijo: lo planeó con su nuera

Adiós Metro de Madrid: cierra esta histórica línea desde el 6 de septiembre

Adiós Metro de Madrid: cierra esta histórica línea desde el 6 de septiembre

Sale a la luz cuánto se gana en DiverXO: la revelación de un ex empleado de Dabiz Muñoz

Sale a la luz cuánto se gana en DiverXO: la revelación de un ex empleado de Dabiz Muñoz

Alerta por la presencia de 'Vibrio vulnificus': bacterias carnívoras en las costas

Alerta por la presencia de 'Vibrio vulnificus': bacterias carnívoras en las costas

El debate en redes ante el polémico vídeo de María Jesús Montero: ¿Acoso o periodismo?

El debate en redes ante el polémico vídeo de María Jesús Montero: ¿Acoso o periodismo?

El sorprendente nombre que le pusieron a su hija en honor a la inteligencia artificial

El sorprendente nombre que le pusieron a su hija en honor a la inteligencia artificial

Muere la popular influencer Ariela 'La Langosta' a los 33 años: fue encontrada en su coche

Muere la popular influencer Ariela 'La Langosta' a los 33 años: fue encontrada en su coche

Llega el nuevo robot humanoide: capaz de engendrar un hijo

Llega el nuevo robot humanoide: capaz de engendrar un hijo