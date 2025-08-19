Muere un hombre por una explosión con incendio en una vivienda de Valencia

Una explosión en una vivienda ha desatado un incendio en Benifaió, un municipio de Valencia, que ha provocado la muerte de un hombre, este lunes 18 de agosto. También ha resultado una mujer herida y una vecina se encuentra afectada por la inhalación de humo, esta pudo ser rescatada por los bomberos.

Actuación de los bomberos

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos empezaron a movilizarse pasadas las 22:00 horas, cuando se produjo el incidente por una explosión que pudo ser ocasionada por gas y desatar un incendio. Este hecho tuvo lugar en un piso situado en una tercera planta de un edificio en Valencia, en la calle Juan Ramón Jiménez.

???? Prop de les 22:17 h d'ahir, es va produir una explosió amb incendi a un pis a la tercera planta d'un edifici a Benifaió. Els efectius del Consorci van procedir a les tasques d'extinció i recerca d'afectats, que va deixar dos ferits i una víctima mortal. pic.twitter.com/gTAyfwUZLY August 19, 2025

Los motivos de la explosión se están investigando. Fueron cuatro las dotaciones de bomberos que se acercaron al lugar de los hechos procedentes de Torrent, Silla y Alzira. Un sargento de Torrent y un oficial del Consorcio fueron los que se encargaron de extinguir el incendio y de buscar posibles afectados.

En el interior de la vivienda fue donde encontraron a una persona fallecida a causa de la explosión y a otra herida. En el piso de al lado, los bomberos pudieron rescatar a una mujer intoxicada por el humo del incendio. El equipo especializado concluyó su trabajo a la 1:30 horas de la madrugada de este martes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.