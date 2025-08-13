Los Replicantes
Por qué hubo un incendio en el centro comercial Xanadú de Madrid: vehículos en llamas

Las llamas destrozaron por completo varios de los vehículos estacionados en el mayor centro comercial de la Comunidad de Madrid.

Incendio en el centro comercial Intu Xanadú de Arroyomolinos (Madrid) Foto: Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

13 Agosto 2025 17:31 (hace 1 hora)

Caos y pánico en el centro comercial Intu Xanadú de Arroyomolinos (Madrid), el más grande de la región. El parking exterior del complejo se ha visto afectado por la oleada de incendios que está arrasando en estos momentos a gran parte del país.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid se han encargado de la extinción de las llamas y, afortunadamente, el fuego no se cobró ninguna víctima. Sin embargo, sí que ha dejado numerosos daños materiales, con diez coches que quedaron totalmente calcinados.

Después del aviso, a las 19:30 horas, cuatro dotaciones de bomberos se han movilizado al lugar, donde se encontraron con el incendio muy evolucionado. Mientras tanto, se optó por mantener a los clientes del centro comercial dentro del edificio como medida preventiva.

El origen del incendio en el centro comercial Intu Xanadú: por qué se iniciaron las llamas

A pesar de que la Policía Municipal de Arroyomolinos mantiene abierta una investigación por este suceso y, por tanto, no ha confirmado al completo lo ocurrido, los investigadores descartan inicialmente la idea de que el incendio se haya producido por un coche eléctrico, a pesar de que se barajó como la primera hipótesis.

Las nuevas pesquisas apuntan a un seto seco que se encontraba cerca del primer coche en arder. Este seto habría prendido fuego a la vegetación a su alrededor por culpa de una colilla mal apagada y, desde ahí, habría saltado al primer coche, que desencadenó la reacción en los otros nueve vehículos, todos de combustión.

Las altas temperaturas en Madrid y la sequedad del ambiente habrían sido el motivo de la rápida propagación del fuego, que se extendió en cuestión de unos minutos. Uno de los dueños de los vehículos lo comprobó cuando repentinamente vio que su furgoneta no podía ni arrancar porque había empezado a arder uno de los faros traseros, según recoge El Periódico de España.

La colilla mal apagada se habría depositado en una parada de autobús adyacente al parking. En todo caso, la Policía de Arroyomolinos ya está revisando las cámaras de seguridad del centro comercial para esclarecer todo lo ocurrido. Por el momento no hay una causa concreta, pero sí la certeza de que el primer vehículo en comenzar a arder fue una furgoneta.

