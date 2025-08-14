España devastada: los héroes que han perdido la vida en los incendios

Los incendios provocados en el país, desde Galicia o Asturias hasta Castilla y León con más atención a Zamora y León por el fuego descontrolado, son la causa del desalojamiento de más de 8.000 personas de sus hogares y el fallecimiento de tres personas.

Mircea Spiridon, el héroe de Tres Cantos

Este lunes 11 de agosto, Mircea Spiridon, un hombre rumano de 50 años, estaba volviendo a casa cuando vio las llamas desde el coche. Un incendio que ha arrasado más de 2.000 hectáreas y ha llevado a desalojar a 180 personas en Tres Cantos, Madrid. Mircea decidió no volver a casa porque quería salvar a los 22 caballos que se encontraban en la finca de Miguel de las Heras, cerca de las llamas.

Dio su vida por salvar a los que no tenían la capacidad de escapar.

La mujer de Mircea, Elena, asegura que no tiene ningún vínculo con la finca, pero fue un acto voluntario que hizo sin pensarlo. Su mujer asegura: "Me llamó y me dijo que había fuego en la finca. Me dijo: 'Voy para allá, se está quemando todo'". Salieron en su búsqueda dos amigos de la pareja y lo encontraron con vida, fue rescatado en helicóptero.

Las quemaduras estaban en el 98 % de su cuerpo y su último mensaje a Elena fue: "Elena, os quiero mucho, pero no sé si voy a aguantar", cuenta ella, llena de dolor. Mircea Spiridon, el héroe de Tres Cantos, ha sido el primero en morir en el hospital este martes por culpa de los incendios que azotan en nuestro país.

Mircea era mecánico, su padre le enseñó la profesión, se vino desde Rumanía y consiguió abrir su propio negocio aquí en España. Soñaba con enseñarles a alguno de sus hijos la profesión, hijos de 19 y 14 años. Se sabe que gracias a la buena voluntad de las personas un anónimo ha logrado reunir en un día 17.000 euros para repatriar el cuerpo de Spiridon a su lugar de origen, Tulcea, una ciudad del este de Rumanía.

Abel Ramos, el héroe de León

Abel Ramos de 35 años era otro voluntario que participaba ayudando a las personas que necesitaban ser socorridas de las llamas, aunque no formaba parte del operativo cualificado. Este martes 12 de agosto, falleció un amante del motor, era vicepresidente del Moto Club Bañezano. Abel se encontraba en la zona de Nogarejas, Quintana y Congosto.

El municipio ha aclarado que ofrecieron ayuda donando una desbrozadora, pero: "el incendio es traicionero y se revolvió contra ellos". Abel se encontró atrapado en las llamas cuando dos lenguas de fuego se juntaron de manera imprevista.

El vecino de la La Bañeza participaba activamente en las actividades sociales de su localidad. Los habitantes han manifestado en las noticias de Castilla y León que están siendo días muy largos y muy malos.

El Moto Club Bañezano ha querido compartir unas palabras de apoyo en sus redes sociales: "El fuego que azota tu querida tierra leonesa ha quebrado tu vida ejerciendo de voluntario para evitar males mayores. Contigo se va parte del Motoclub Bañezano, pero tu memoria siempre estará presente con todos los que amamos este gran deporte llamado motociclismo".

Jaime Aparicio, otro valiente en León

Este jueves 14 de agosto, ha fallecido Jaime Aparicio Vidales. Un hombre de 37 años que intentaba ayudar con las llamas y saltó de Molezuelas de la Carballeda en Zamora a León. Se encontraba en el hospital de Valladolid con un 85 % de quemaduras en el cuerpo. Era amigo de Abel y ambos intentaban ayudar en el incendio.

El presidente de la Junta de Castilla y León, en una entrevista para Onda Cero, ha dicho: "Me van a permitir que no ofrezca más datos", aclara que lo importante es comunicarse con la familia de la víctima y no seguir contribuyendo a la información "escrupulosa y meticulosa".

Nicanor Sen, subdelegado del Gobierno de León, ha declarado en sus redes sociales: "Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León, concretamente en la comarca de La Valdería".