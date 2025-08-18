Alerta a los peregrinos: el Camino de Santiago en peligro por los incendios de León y Galicia

La Guardia Civil ha puesto en alerta a todos los peregrinos del Camino de Santiago por el alcance y la violencia con la que están azotando las llamas en la provincia de León. Piden que no se continúe la actividad entre las localidades leonesas de Astorga y Villafranca del Bierzo, uno de los recorridos más bonitos.

Tres etapas completamente afectadas

Este tramo engloba 75 kilómetros que ruegan que no se transiten por la peligrosidad de los incendios y quedan afectas tres etapas del camino. Estas etapas son: la etapa número tres, de Astorga a Foncebadón, con una duración de 25,8 kilómetros; la etapa cuatro, de Foncebadón a Ponferrada, con una distancia de 26,8 kilómetros; y la etapa número cinco, de Ponferrada a Villafranca del Bierzo, con una longitud de 24,2 kilómetros.

Ayuda especializada

Son muchas personas las que deciden comenzar el camino en León, por eso, no solo la policía está colaborando, sino también la Unidad de Atención al Peregrino está ayudando en la localidad de Astorga advirtiendo a todas aquellas personas que no hayan sido informadas de la peligrosidad de seguir con el camino hacia Santiago.

????Aviso de Agencia de Protección Civil y Emergencias de @jcyl

A todos los peregrinos que realizan el #CaminoDeSantiago ????‍♀️????‍♂️a su paso por el sector #Astorga #Ponferrada #Bembibre #Bierzo

????NO CONTINÚE LA RUTA

????Siga instrucciones de autoridades — 112 Castilla y León (@112cyl) August 17, 2025

Además, Protección Civil y Emergencias de Castilla y León durante todo el domingo 17 de agosto han estado publicando mensajes en sus redes sociales para que los peregrinos se detengan: "No continúe la ruta, siga instrucciones de autoridades".

Villafranca del Bierzo está siendo una de las zonas más afectadas por las llamas que estos días están perjudicando al país. Después de muchos kilómetros de meseta, tocaría disfrutar de un paisaje de montaña que se ve imposibilitado por los incendios.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha pedido a sus vecinos que usen mascarillas cuando salgan de sus casas por la cantidad de humo. Estos 75 kilómetros que han quedado impedidos no son el único problema, en Galicia se ha vuelto a iniciar un incendio en la localidad lucense de Cervantes, cerca del Camino por la parte de O Cebreiro; esto hace que la llegada a Santiago sea cada vez más difícil.