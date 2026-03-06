Detenida Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura

La cantante Britney Spears, de 44 años, fue detenida en la noche del miércoles en el condado de Ventura (California) por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol. El incidente se produjo en la zona de Thousand Oaks, donde reside la artista, después de que una patrulla de carreteras de California le diera el alto durante un control.

Según los informes policiales, los agentes interceptaron el vehículo alrededor de las 21:30 horas. Tras comprobar la situación, la cantante fue detenida y trasladada inicialmente a un hospital para someterse a un análisis de sangre que permitiera determinar su nivel de alcohol, una prueba habitual en este tipo de casos. Las autoridades querían confirmar si superaba el límite legal establecido en el estado.

La cantante Britney Spears ha sido sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol CC

Una vez realizadas las pruebas médicas, Spears pasó a disposición del sheriff del condado de Ventura alrededor de las tres de la madrugada del jueves y permaneció bajo custodia durante varias horas. Posteriormente fue puesta en libertad hacia las seis de la mañana, según informaron medios estadounidenses como TMZ y la revista People. Por el momento no se han hecho públicos los resultados de la prueba de alcoholemia.

Un momento complicado en la vida de la cantante

El incidente llega en un momento delicado para Britney Spears. La artista deberá comparecer ante un tribunal dentro de dos meses, el próximo 4 de mayo, para declarar sobre lo ocurrido. Por ahora, las autoridades del condado de Ventura no han detallado los cargos concretos ni han ofrecido más información sobre cómo se desarrollaron los hechos.

Tras conocerse la detención, su agente, Cade Hudson, envió un comunicado a varios medios estadounidenses en el que calificó lo sucedido como "un incidente desafortunado y totalmente inexcusable". Hudson aseguró que la cantante asumirá las responsabilidades correspondientes y expresó su deseo de que este episodio marque "el primer paso hacia un cambio muy necesario en la vida de Britney", señalando también que su entorno cercano está trabajando para que reciba el apoyo necesario en estos momentos.

Según explicó el representante, sus dos hijos pasarán tiempo con ella y familiares y allegados estarían elaborando un plan para ayudarla a mejorar su bienestar personal.

Spears atraviesa una etapa compleja desde que en 2021 terminó la tutela legal que durante 13 años ejerció su padre, Jamie Spears, sobre su vida personal, profesional y financiera. Aquella decisión judicial llegó tras una fuerte presión pública impulsada por el movimiento #FreeBritney, liderado por sus seguidores en redes sociales.

"La mujer que soy"

Durante los últimos años, ya en plena libertad, Britney Spears ha mantenido un perfil público relativamente bajo y apenas ha hecho apariciones públicas. Uno de los proyectos más destacados de esta etapa fue la publicación de sus memorias, "La mujer que soy", lanzadas en octubre de 2023.

En el libro, la artista repasa su trayectoria desde los inicios de su carrera, su complicada relación con su familia, incluida su hermana, la actriz Jamie Lynn Spears, y algunos de los episodios más personales de su vida, como su relación con Justin Timberlake, de quien aseguró que la presionó para abortar durante su noviazgo.

La cantante también relata cómo la presión mediática y profesional la llevó a empezar a tomar antidepresivos y describe con detalle el inicio de la tutela legal ejercida por su padre durante más de una década. "Sé que había estado actuando de manera salvaje, pero no había nada que justificara que me trataran como a una ladrona de bancos", escribe en el libro.

En sus páginas denuncia además las estrictas condiciones bajo las que vivió durante ese periodo, asegurando que fue ingresada en un centro de Beverly Hills que costaba unos 60.000 dólares al mes y donde, según su relato, permaneció meses sin poder conducir, salir libremente o tener privacidad.

Aquel periodo coincidió también con el final de su matrimonio con el bailarín Kevin Federline, padre de sus dos hijos. Federline publicó sus propias memorias, "You Thought You Knew", en las que aseguraba que el comportamiento de la artista estaba derivando hacia una situación "irreversible". Según escribió, temía que los problemas personales de Spears acabaran afectando a sus hijos, Sean Preston y Jayden James. La cantante respondió públicamente acusando a su exmarido de manipulación y de contribuir a una situación que, según ella, ya era extremadamente dolorosa.

La venta de su catálogo musical

Una de las últimas noticias relacionadas con Britney Spears fue la venta de los derechos de su catálogo musical a la compañía Primary Wave, una operación valorada en torno a 200 millones de dólares. La artista decidió llevar a cabo esta venta con el objetivo de reorganizar su patrimonio y garantizar su estabilidad económica tras años marcados por la tutela legal que controló su carrera y sus finanzas durante más de una década.