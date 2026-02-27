Gonzalo Alhambra: "Andalucía es lo que me inspira al cantar"

El cantante gaditano Gonzalo Alhambra presenta la reedición de 'Me voy pa Andalucía', uno de los temas más destacados de su repertorio reciente, ahora convertido en un proyecto coral junto a Marta Santos, Juanlu Montoya, Raule y Salistre. La nueva versión nace además con vocación solidaria: todos los beneficios irán destinados a la Asociación SISU de Cuidados Cognitivos Pediátricos.

Instalado en su Sanlúcar de Barrameda natal, el artista reivindica la inspiración andaluza como motor creativo y celebra lo que considera un cambio de ciclo en la industria musical. "Parece que ahora se está valorando más el tocar en directo, el aprender música y la musicalidad", sostiene.

La reedición del tema formará parte de 'Origen', su próximo álbum, que verá la luz el 20 de marzo. Un trabajo que define como un paso al frente en su carrera: "Tenga el éxito que tenga, significa que he vuelto a los sonidos que de verdad me gustan".

1. Presentas una nueva reedición de 'Me voy pa Andalucía'. ¿Por qué surge ahora?

Es una canción que saqué hace un par de años y que ha funcionado muy bien. Se nos ocurrió darle una vuelta con artistas del mismo estilo, del flamenco pop. Llamé a Marta Santos, Juanlu Montoya, Raule y Salistre, y todos dijeron que sí desde el primer momento. Ha sido muy bonito ver cómo se han sumado y cómo cada uno ha aportado su personalidad a la canción.

Hemos dividido las frases entre todos y cada uno le da su matiz

2. ¿Qué aporta cada uno a esta nueva versión?

Muchísimo. Cada artista tiene su forma de cantar y su personalidad. Hemos dividido prácticamente las frases, incluso palabras, y cada uno le da un punto diferente. Eso hace que la canción se sienta nueva.

3. Los beneficios irán destinados a la Asociación SISU de Cuidados Cognitivos Pediátricos. ¿Por qué decidisteis darle este enfoque solidario?

Queríamos que tuviera un fondo aún más bonito, un motivo de peso para que todos se unieran. Así la canción tiene todavía más sentido.

4. Es un homenaje a Andalucía. ¿Qué significa esta tierra para ti?

Andalucía es lo que nos inspira; se nota en cómo cantamos

Es mi tierra. Vivo en Sanlúcar de Barrameda. Aunque venga mucho a Madrid, Andalucía es lo que nos inspira. Los artistas andaluces tenemos un aire que se nota desde la primera palabra.

5. ¿Crees que hay un mayor interés por las raíces en la música actual?

Sí. Parece que se está valorando más la musicalidad, el tocar en directo, ese aire flamenco. Venimos de una etapa en la que lo urbano estaba muy arriba y quizás no se valoraba tanto cantar o saber música. Ahora eso está cambiando.

6. El tema formará parte de tu próximo disco, 'Origen'. ¿Qué puedes adelantar?

Será un mix de las canciones que hemos sacado en los últimos meses y seis o siete inéditas. Todas tendrán esa impronta andaluza y esos sonidos flamencos que conectan con mi raíz.

7. ¿Qué supondrá este álbum en tu carrera?

Con este disco he dado un paso al frente

Tenga el éxito que tenga, significa que he dado un paso al frente haciendo lo que realmente me gusta. En el primer disco quizá me dejé llevar por lo que se llevaba; ahora he vuelto a mis sonidos.

8. ¿Qué recuerdas de tu paso por 'La Voz'?

Fue increíble. La primera vez que pisé ese escenario estaba muy nervioso. Es algo que se queda para siempre. Además, conoces a muchos artistas y músicos referentes. Siempre lo recomiendo.

9. ¿Cómo se gestiona el salto de la televisión a una carrera consolidada?

Hay presión al principio, pero se trata de hacer tu camino con paciencia y sin dejar que la presión te pueda.

10. Tras el programa lograste cinco millones de reproducciones con 'Desde que tú no estás' junto a Salistre. ¿Cómo viviste aquel éxito?

Fue increíble. Nos conocimos en un concierto de un amigo y conectamos mucho. Cuando hay esa conexión personal, se nota en la canción y el público lo percibe.

11. ¿Hay suficientes oportunidades para los nuevos artistas?

Creo que sí. Se está valorando lo natural y, con las redes sociales, hoy se puede llegar muy lejos. Hay más puertas abiertas.

12. ¿Cuáles son tus referentes?

Siempre digo el maestro Alejandro Sanz, y también artistas como Manuel Carrasco o Antoñito Molina.

13. ¿Te planteas experimentar con otros géneros?

Ya lo he hecho. Mi primer álbum era diferente, luego sacamos un EP con bachata y salsa. Me gusta probar cosas nuevas.

14. ¿Cuál es tu gran sueño?

Más que premios o estadios, que ojalá lleguen, mi prioridad es dedicarme a la música y que la gente entienda lo que hago. Lo demás vendrá.

15. ¿Qué próximos proyectos tienes?

Estamos con la gira 'Origen', ultimando el disco y preparando nuevas canciones y colaboraciones. Espero que la gente esté atenta porque viene mucha música.

Con la vista puesta en el lanzamiento de 'Origen' y en una gira que seguirá recorriendo distintos puntos del país, Gonzalo Alhambra afronta esta nueva etapa con la serenidad de quien ha decidido reconciliarse con su esencia. Sin obsesionarse con cifras ni reconocimientos, el artista gaditano apuesta por la honestidad creativa y por una identidad sonora profundamente ligada a Andalucía. Un regreso a casa, musical y vital, en el que confía conectar con el público.