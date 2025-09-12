Los Replicantes
Quién es Tyler Robinson: el detenido por el asesinato del influencer ultra Charlie Kirk

El detenido confesó el crimen a su padre, que inmediatamente le entregó ante las autoridades y ahora se enfrenta a la pena capital.

Tyler Robinson, detenido por el asesinato de Charlie Kirk Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

12 Septiembre 2025 16:23 (hace 1 hora)

Detenido el principal sospechoso del asesinato del influencer ultra Charlie Kirk. Se trata de Tyler Robinson, de 22 años y natural de la localidad de Washington, en el suroeste de Utah, según ha filtrado la policía judicial.

Las autoridades han confirmado que fue su propio padre quien le entregó en una comisaría después de que le confesara que había cometido el crimen. Para ello fue crucial que el FBI difundiera varias imágenes captadas por las cámaras de seguridad del recinto, en las que se identificaba al joven huyendo tras el disparo.

El principal sospechoso, Tyler Robinson, es un estudiante universitario y está becado. Su padre tiene trayectoria en el shérif del condado y su madre es empleada en servicios sociales. Además, tiene dos hermanos menores.

Se investiga el móvil del asesinato del influencer Charlie Kirk

El joven fue detenido alrededor de las 23:00 horas del jueves, 11 de septiembre, en el sur de Utah. Por el momento no se ha confirmado el móvil del crimen ni las circunstancias en las que se produjo.

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, Tyler Robinson, en sus redes sociales
El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, Tyler Robinson, en sus redes sociales RRSS

El detenido reside en una vivienda de seis dormitorios valorada en 600.000 dólares, en la localidad de Washington (Utah), a unos 300 kilómetros al sur de Orem, donde se produjo el crimen.

Dada la edad del detenido, Tyler Robinson será juzgado con un adulto y se le aplicará la legislación vigente sin restricciones. Ante el delito que se le imputa, podría enfrentar la pena de muerte.

Anuncio de Donald Trump sobre la muerte de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había anunciado la detención del principal sospechoso en una entrevista con FOX. "Imagino que será hallado culpable y espero que le caiga la pena capital", exclamó. Además, ha recordado que en Utah se mantiene esta pena y que el gobernador, Spencer Cox, "está muy determinado" en su aplicación.

Los investigadores ya habían explicitado que el detenido tenía aspecto de estudiante universitario y que fue capaz de "mezclarse perfectamente" entre la multitud durante su huida. Los testigos grabaron el disparo y la estampida posterior.

El autor del asesinato empleó un rifle de caza Mauser de modelo antiguo, que apareció después envuelto en una toalla en una zona de bosque situada en la ruta de escape por la que abandonó la escena del crimen.

