El FBI difunde fotos del sospechoso del asesinato del influencer ultra Charlie Kirk

La munición del asesino portaba varios mensajes grabados con proclamas a favor de las personas trans y mensajes antifascistas.

El influencer ultra Charlie Kirk Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Septiembre 2025 18:18 (hace 5 horas)

El FBI ha difundido imágenes del potencial sospechoso del asesinato del infuencer ultraderechista Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Ha sido con un mensaje de la red social X, en el que la oficina del FBI en Salt Lake City, capital de Utah, ha difundido también dos fotografías en las que se puede apreciar a una persona portando una gorra negra y gafas de sol. También lleva una camiseta con la bandera de Estados Unidos.

Las autoridades sospechan de un posible crimen de odio con tintes políticos, dado que en la munición se localizaron proclamas antifascistas y mensajes a favor de los derechos de las personas trans. Dos cuestiones donde Kirk había puesto la diana, dado su acercamiento a los postulados del presidente estadounidense, Donald Trump.

