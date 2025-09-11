El FBI difunde fotos del sospechoso del asesinato del influencer ultra Charlie Kirk

El FBI ha difundido imágenes del potencial sospechoso del asesinato del infuencer ultraderechista Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Ha sido con un mensaje de la red social X, en el que la oficina del FBI en Salt Lake City, capital de Utah, ha difundido también dos fotografías en las que se puede apreciar a una persona portando una gorra negra y gafas de sol. También lleva una camiseta con la bandera de Estados Unidos.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Las autoridades sospechan de un posible crimen de odio con tintes políticos, dado que en la munición se localizaron proclamas antifascistas y mensajes a favor de los derechos de las personas trans. Dos cuestiones donde Kirk había puesto la diana, dado su acercamiento a los postulados del presidente estadounidense, Donald Trump.