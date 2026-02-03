La princesa Mette-Marit se disculpa por más de 1.000 citas en archivos de Epstein

La publicación de una nueva tanda de documentos del caso Epstein en Estados Unidos ha vuelto a situar a la Casa Real noruega en el foco. En ese material aparecen intercambios de correos electrónicos y referencias que apuntan a una relación con la princesa consorte más prolongada de lo que se había reconocido públicamente. El contacto se habría extendido desde 2011 hasta, al menos, 2014.
Según esos documentos, la comunicación se mantuvo principalmente por correo y con un tono de cercanía, con frases personales y afectuosas atribuidas a la princesa. Además, la cronología incluye encuentros y viajes vinculados a ciudades como Oslo, Nueva York y Miami, que ahora vuelven a ser objeto de preguntas públicas. Incluso figura una visita relevante por parte de Mette-Marit, que se alojó cuatro días en enero de 2013 en la casa de Epstein en Palm Beach (Florida), acompañada por una amiga.
El origen de esa relación, según los documentos y reconstrucciones periodísticas, se sitúa en 2011. Se habría producido a través de un intermediario vinculado a la Fundación Bill y Melinda Gates, en un contexto relacionado con el Foro Económico Mundial de Davos. A partir de ahí, el contacto se mantuvo en el tiempo, pese a que Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales años antes.
La crisis en la casa real noruega se agrava: la cercana amistad de Mette-Marit con Jeffrey Epsteinhttps://t.co/LB55F2CF75 pic.twitter.com/9KDEwldF0B— El HuffPost (@ElHuffPost) February 2, 2026
Cómo eran los mensajes entre Epstein y Mette-Marit
Los correos revelados muestran un tono llamativamente cercano e incluso rozan el flirteo. En distintos intercambios, la princesa le dedica frases afectuosas como "Eres un amor" o "Siempre me haces sonreír", y llega a escribirle que le "hacía cosquillas en el cerebro".
En otros mensajes, el registro se vuelve aún más personal, con comentarios como "Me muero de aburrimiento. Ven a salvarnos" o "Vienes a verme pronto? Echo de menos a mi amigo loco". Incluso, Epstein le cuenta a la princesa que está buscando esposa y ella le responde que París es un buen lugar para las infidelidades, pero que las escandinavas eran más fieles.
¿Quién era Jeffrey Epstein y de qué se le acusaba?
La reaparición de este caso vuelve a poner en primer plano quién era Jeffrey Epstein: un financiero estadounidense que en 2019 fue acusado por la fiscalía federal de tráfico sexual de menores y conspiración, tras una condena previa por delitos sexuales en 2008. Murió en prisión antes de ser juzgado por esos cargos.
En ese contexto, Mette-Marit ha tratado de marcar distancia con una disculpa pública que ya formuló en 2019 y que ahora vuelve a circular: "Nunca habría tenido nada que ver con Epstein si hubiera sido consciente de la gravedad de sus actos delictivos. Debería haber investigado el pasado de Epstein y lamento no haberlo hecho".
Un frente judicial que agrava el momento
Son of Norway's crown princess to go on trial on rape and other charges https://t.co/BTRQhxm96U pic.twitter.com/ND647ilMWv— New York Post (@nypost) February 2, 2026
Pero este no es el único caso que sacude a la Casa Real Noruega, ya que atraviesa un momento especialmente delicado. A la presión reputacional por el caso Epstein se le suma el frente judicial de Marius Borg, hijo de la consorte e hijastro del heredero Haakon. El joven, de 29 años, comparece este martes, 3 de febrero, ante un tribunal en Oslo por un sumario con 38 cargos, entre ellos cuatro acusaciones de violación, además de violencia doméstica, agresiones y posesión de drogas.
A las puertas del inicio del juicio, además, un tribunal ordenó su detención preventiva tras una nueva detención por presuntas lesiones, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de una orden de alejamiento. La defensa niega los cargos más graves y el proceso seguirá en marcha durante varias semanas.