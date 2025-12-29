Los Replicantes
Buscar

Vida

Confirmado por la OCU: este es el mejor roscón del supermercado en 2025

La OCU analiza todos los roscones de Reyes vendidos en supermercados de España con una sorprendente conclusión.

Confirmado por la OCU: este es el mejor roscón del supermercado en 2025
Roscón de Reyes Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

29 Diciembre 2025 19:02 (hace 7 horas)

Confirmado por la OCU. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado su tradicional estudio sobre los mejores roscones de Reyes del supermercado, con los productos más destacados en 2025.

Vídeos Los Replicantes

El organismo ha contado con la colaboración de un grupo de expertos pasteleros a los que ha pedido valorar doce roscones rellenos vendidos en diferentes establecimientos, aunque solo seis de ellos logran el aprobado.

El veredicto de la OCU es claro: los roscones del supermercado deben mejorar en general su calidad en términos generales. Tan solo tres roscones de todos los analizados superan la barrera de los 60 puntos sobre 100, es decir, considerado como un buen estado de calidad.

Estos son los mejores roscones de Reyes de 2025, según la OCU

El roscón que logra la palma de oro con el primer puesto en el ranking de la OCU en 2025 es el Roscón relleno de nata 100% Carrefour Extra, que aparece como Compra Maestra para la organización.

La OCU analiza los roscones de Reyes vendidos en supermercados en España
La OCU analiza los roscones de Reyes vendidos en supermercados en España Envato Elements

El estudio destaca que este roscón de Reyes tiene un "bollo bien fermentado, con alveolado adecuado, buen tamaño, abundante azúcar en grano y textura jugosa. Buen olor a bollería, abundante presencia de nata de dulzor equilibrada, el bollo es sabroso, se aprecia la mantequilla y un sabor a azahar equilibrado", indica el análisis. Se puede encontrar a un precio de 9,49 euros por 750 gramos.

Posteriormente, se encuentra el Roscón de nata 100% El Obrador de El Corte Inglés, con un precio de 17,75 euros por 850 gramos y una calificación total de 62 puntos. La OCU destaca que este es un "bollo bien fermentado con azúcar perlado, textura típica de roscón, tierno. Buen olor a bollería. Nata de buen sabor, aromas equilibrados".

El tercer lugar del ranking de la OCU es para el Roscón de Reyes nata 100% de Lidl, que se puede comprar por 9,49 euros y que, como en el caso de Carrefour, también se encuentra en formato de 750 gramos.

La OCU recuerda en su informe que el consumo de roscón de Reyes debe ser ocasional y que, en el caso de los roscones industriales, cuentan con aditivos, azúcares y grasas menos saludables que al comprar uno artesano.

El estudio recoge que cinco de los dulces analizados (Aldi, HiperUsera, BM, Froiz y Mercadona) mezclan la nata con otras grasas vegetales más baratas como palma, coco, nabina o palmiste.

Además, una docena de roscones analizados exceden los aditivos recomendados, con doce de media. En el caso de AhorraMás, con 19 aditivos en total, es el que incluye más entre sus ingredientes. Dominan los colorantes, conservantes, emulsionantes y agentes de textura.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  4. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  5. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  6. El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"
  7. Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España
  8. Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
  9. Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra
  10. Adiós a la tarjeta del abono transporte Madrid: se desactiva para todos estos usuarios
Artículos relacionados
8 festivales de música que denuncia la OCU: malas prácticas con sus asistentes

8 festivales de música que denuncia la OCU: malas prácticas con sus asistentes

La OCU reclama que se fijen unos derechos para las personas que van a festivales

La OCU reclama que se fijen unos derechos para las personas que van a festivales

Confirmado por la OCU: el alimento del supermercado que más ha sube en Navidad 2025

Confirmado por la OCU: el alimento del supermercado que más ha sube en Navidad 2025

Confirmado por la OCU: estos son los mejores turrones del supermercado

Confirmado por la OCU: estos son los mejores turrones del supermercado

Contenidos que te pueden interesar
Detenido por la intoxicación de su hija de dos años con anabolizantes en Valencia

Detenido por la intoxicación de su hija de dos años con anabolizantes en Valencia

Confirmado por la OCU: este es el mejor roscón del supermercado en 2025

Confirmado por la OCU: este es el mejor roscón del supermercado en 2025

Sale a la luz el brutal cambio físico de Paula Echevarría: está irreconocible

Sale a la luz el brutal cambio físico de Paula Echevarría: está irreconocible

Alerta alimentaria: retiran estas populares especias de los supermercados

Alerta alimentaria: retiran estas populares especias de los supermercados

De qué ha muerto Cecilia Jiménez, autora del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

De qué ha muerto Cecilia Jiménez, autora del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

El truco de Arguiñano para pelar uvas y quitar pepitas en Nochevieja: solo una horquilla

El truco de Arguiñano para pelar uvas y quitar pepitas en Nochevieja: solo una horquilla

Confirmado: estos son los precios del abono transporte en Madrid en 2026

Confirmado: estos son los precios del abono transporte en Madrid en 2026

Confirmado por la DGT: todas las normas en vigor para conductores desde el 1 de enero

Confirmado por la DGT: todas las normas en vigor para conductores desde el 1 de enero