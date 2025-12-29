Confirmado por la OCU: este es el mejor roscón del supermercado en 2025

Confirmado por la OCU. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado su tradicional estudio sobre los mejores roscones de Reyes del supermercado, con los productos más destacados en 2025.

El organismo ha contado con la colaboración de un grupo de expertos pasteleros a los que ha pedido valorar doce roscones rellenos vendidos en diferentes establecimientos, aunque solo seis de ellos logran el aprobado.

El veredicto de la OCU es claro: los roscones del supermercado deben mejorar en general su calidad en términos generales. Tan solo tres roscones de todos los analizados superan la barrera de los 60 puntos sobre 100, es decir, considerado como un buen estado de calidad.

Estos son los mejores roscones de Reyes de 2025, según la OCU

El roscón que logra la palma de oro con el primer puesto en el ranking de la OCU en 2025 es el Roscón relleno de nata 100% Carrefour Extra, que aparece como Compra Maestra para la organización.

La OCU analiza los roscones de Reyes vendidos en supermercados en España Envato Elements

El estudio destaca que este roscón de Reyes tiene un "bollo bien fermentado, con alveolado adecuado, buen tamaño, abundante azúcar en grano y textura jugosa. Buen olor a bollería, abundante presencia de nata de dulzor equilibrada, el bollo es sabroso, se aprecia la mantequilla y un sabor a azahar equilibrado", indica el análisis. Se puede encontrar a un precio de 9,49 euros por 750 gramos.

Posteriormente, se encuentra el Roscón de nata 100% El Obrador de El Corte Inglés, con un precio de 17,75 euros por 850 gramos y una calificación total de 62 puntos. La OCU destaca que este es un "bollo bien fermentado con azúcar perlado, textura típica de roscón, tierno. Buen olor a bollería. Nata de buen sabor, aromas equilibrados".

El tercer lugar del ranking de la OCU es para el Roscón de Reyes nata 100% de Lidl, que se puede comprar por 9,49 euros y que, como en el caso de Carrefour, también se encuentra en formato de 750 gramos.

La OCU recuerda en su informe que el consumo de roscón de Reyes debe ser ocasional y que, en el caso de los roscones industriales, cuentan con aditivos, azúcares y grasas menos saludables que al comprar uno artesano.

El estudio recoge que cinco de los dulces analizados (Aldi, HiperUsera, BM, Froiz y Mercadona) mezclan la nata con otras grasas vegetales más baratas como palma, coco, nabina o palmiste.

Además, una docena de roscones analizados exceden los aditivos recomendados, con doce de media. En el caso de AhorraMás, con 19 aditivos en total, es el que incluye más entre sus ingredientes. Dominan los colorantes, conservantes, emulsionantes y agentes de textura.