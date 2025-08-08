Los Replicantes
El chef Jordi Cruz se pronuncia sobre la calidad de McDonald's: su opinión sorprende

El reconocido juez de 'MasterChef' se pronuncia sobre la multinacional de comida rápida por excelencia con un veredicto que sorprende a todos.

El chef Jordi Cruz se pronuncia sobre la calidad de McDonald's: su opinión sorprende
El chef Jordi Cruz y un restaurante McDonald's Foto: RTVE | CC (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

08 Agosto 2025 14:22 (hace 5 horas)

El chef Jordi Cruz es uno de los más reconocidos en España. Su gran posición como figura clave en la alta gastronomía en España se une a su fuerte presencia mediática, con la participación como jurado en el programa 'MasterChef' de La 1.

Cruz logró su primera estrella Michelin con tan solo 24 años, lo que le erigió en el cocinero más joven de nuestro país y el segundo del mundo en recibir esta distinción a tal edad. En la actualidad, es parte del equipo directivo del restaurante ABaC en Barcelona, con tres estrellas Michelin. Además, dirige otros proyectos como Ten's Tapas Restaurant o Atempo.

Su gran fama como reputado chef le ha llevado a conceder multitud de entrevistas, como la que dio este jueves, 7 de agosto, en el programa 'Versió estiu', en la emisora catalana RAC1, en la que charló sobre su carrera y algunos aspectos de su profesión.

La sorprendente opinión de Jordi Cruz sobre McDonald's: incendia las redes

Durante su entrevista, el chef Jordi Cruz fue preguntado sobre las cadenas de comida rápida: "¿Tú en ocasiones acudes?", le preguntó el entrevistador. Su respuesta dejó a todos estupefactos: "Sí, claro".

El tema era de evidente interés y, por ello, el presentador insistió para preguntarle sobre "una hamburguesa guarra", algo que lo que inmediatamente se desdijo: "Guarra le dices tú", exclamó para defender este plato de comida rápida.

El popular chef no tuvo reparos en indicar cuál considera que es el mejor restaurante de comida rápida en el mundo, del que alabó algunos aspectos en sus establecimientos. Se trata de McDonald's.

"¿Qué es un restaurante? Un restaurante es un lugar donde comer, que lo tienen que hacer muy regular todo siempre, siempre tienen que dar lo mismo y tienen que hacer dinero", explicaba sobre los negocios del sector.

Sobre ello, Jordi Cruz insistió en que McDonald's es la cadena que "tiene más restaurantes abiertos, la que más gestión tiene de seguridad, la más regulada del mundo, y la que está por todas partes".

En todo caso, el chef reconoció que los restaurantes de comida rápida no suponen una alternativa de comida saludable: "¿Qué la comida es dietéticamente... que no lo comas cada día? Sí. ¿Que puede no ser la mejor del mundo? Puede", señalaba. En todo caso, reconoció que "está bueno".

Jordi Cruz también comentó como curiosidad que McDonald's ofrece una hamburguesa "fina, fina" y "achicharrada" con lo que buscan que "sanitariamente sea imposible que te dé una intoxicación o una cosa de estas". "Tú ve a cualquier país del mundo y esa hamburguesa es la misma", ha explicado.

El jurado de 'MasterChef' en RTVE ha reconocido, en todo caso, que "no es mi restaurante preferido" y "no es el que recomendaría", pero que acude periódicamente porque le encanta a su esposa: "Hay un día a la semana que me dice 'te doy dos opciones: la pizza o la hamburguesa'. A veces me deja elegir el restaurante y no siempre pedimos a este, tenemos otros".

