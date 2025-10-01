Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes

La gastronomía es el fiel reflejo de las culturas y las diferencias entre países en cuestiones como el clima o la geografía. Por este motivo, una de las formas más sencillas y entretenidas es viajar a través del paladar, para llenarse de los encantos de países que hasta ahora desconocíamos.

En todo caso, cuando se discute sobre qué país cuenta con la mejor gastronomía, puede surgir un debate controvertido. Hay que tener en cuenta que no todos tenemos los mismos gustos, por lo que algunos preferirán una comida picante o ácida, otros suave, así como se puede optar por pescados, carnes o mariscos.

Controvertida opinión: un chef valora dónde está la mejor comida de Europa

De este modo, el chef Massimo Capra se ha pronunciado a través de su perfil de TikTok, donde cuenta con casi un millón de seguidores, para pronunciarse sobre este tema, aunque con una polémica opinión que ha llenado de comentarios su perfil.

El cocinero, de origen italiano, ha destacado sobre todo cuatro países, vinculados al arco mediterráneo y, por tanto, al sur de Europa: "Italia tiene una forma increíble de pensar sobre la comida, al igual que España, Francia y Grecia".

En su mensaje, defiende que estos países "tienen productos locales orgánicos con un cuidado especial por cómo se cultivan, la calidad del suelo, la calidad del mar...". Un producto de cercanía en el que, asegura, "lo que comen en un pueblo es porque lo cultivan allí mismo, y luego vas a otro pueblo, y puede que tengan la misma receta, pero no".

Por este motivo, antes que elegir un solo país, el chef Massimo Capra prefiere reconoce que el sur de Europa, como región, vence por completo en el debate: "Hay este tipo de mentalidad... Si quieres comida realmente buena, está en el sur de Europa y en todo el Mediterráneo". Aunque no duda en tirar hacia sus orígenes: "Si tengo que decir un país concreto, ya sabes, mi corazón está en Italia".

En todo caso, el mensaje del chef ha generado controversia, puesto que se ha olvidado de otros países destacados. Entre ellos, Portugal o Chipre, con una rica gastronomía y un modo de vida propio del sur de Europa.

Además, algunos usuarios han criticado la predilección explícita por Italia, puesto que su cocina está altamente globalizada y puede resultar menos interesante para un extranjero como la que ofrecen otros países.