Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes

El chef Massimo Capra se pronuncia sobre las diferentes ofertas de gastronomía en el Viejo Continente.

Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes
El chef Massimo Capra analiza la gastronomía europea Foto: Pexels | Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

01 Octubre 2025 17:31 (hace 5 horas)

La gastronomía es el fiel reflejo de las culturas y las diferencias entre países en cuestiones como el clima o la geografía. Por este motivo, una de las formas más sencillas y entretenidas es viajar a través del paladar, para llenarse de los encantos de países que hasta ahora desconocíamos.

Vídeos Los Replicantes

En todo caso, cuando se discute sobre qué país cuenta con la mejor gastronomía, puede surgir un debate controvertido. Hay que tener en cuenta que no todos tenemos los mismos gustos, por lo que algunos preferirán una comida picante o ácida, otros suave, así como se puede optar por pescados, carnes o mariscos.

Controvertida opinión: un chef valora dónde está la mejor comida de Europa

De este modo, el chef Massimo Capra se ha pronunciado a través de su perfil de TikTok, donde cuenta con casi un millón de seguidores, para pronunciarse sobre este tema, aunque con una polémica opinión que ha llenado de comentarios su perfil.

El cocinero, de origen italiano, ha destacado sobre todo cuatro países, vinculados al arco mediterráneo y, por tanto, al sur de Europa: "Italia tiene una forma increíble de pensar sobre la comida, al igual que España, Francia y Grecia".

En su mensaje, defiende que estos países "tienen productos locales orgánicos con un cuidado especial por cómo se cultivan, la calidad del suelo, la calidad del mar...". Un producto de cercanía en el que, asegura, "lo que comen en un pueblo es porque lo cultivan allí mismo, y luego vas a otro pueblo, y puede que tengan la misma receta, pero no".

@massimo_capra Which country makes the best food? #europeanfood #europe #cheflife #chef #culinary ♬ original sound - Massimo Capra

Por este motivo, antes que elegir un solo país, el chef Massimo Capra prefiere reconoce que el sur de Europa, como región, vence por completo en el debate: "Hay este tipo de mentalidad... Si quieres comida realmente buena, está en el sur de Europa y en todo el Mediterráneo". Aunque no duda en tirar hacia sus orígenes: "Si tengo que decir un país concreto, ya sabes, mi corazón está en Italia".

En todo caso, el mensaje del chef ha generado controversia, puesto que se ha olvidado de otros países destacados. Entre ellos, Portugal o Chipre, con una rica gastronomía y un modo de vida propio del sur de Europa.

Además, algunos usuarios han criticado la predilección explícita por Italia, puesto que su cocina está altamente globalizada y puede resultar menos interesante para un extranjero como la que ofrecen otros países.

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  4. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  5. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  6. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  7. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  8. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  9. El escatológico reto viral de moda: obliga a evacuar de urgencia una piscina de Jaén
  10. Un youtuber español entra en Corea del Norte: lo que relata sorprende
Artículos relacionados
Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta

Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta

El sorprendente origen del ganador de la mejor paella del mundo: no es española

El sorprendente origen del ganador de la mejor paella del mundo: no es española

Va al restaurante del ex empleado de Dabiz Muñoz y pide toda la carta: su opinión impacta

Va al restaurante del ex empleado de Dabiz Muñoz y pide toda la carta: su opinión impacta

Adiós a esta mítica hamburguería: cierra 80 restaurantes y desaparece para siempre

Adiós a esta mítica hamburguería: cierra 80 restaurantes y desaparece para siempre

Contenidos que te pueden interesar
Asesinan a tiros al popular estilista Miguel de la Mora a los 28 años

Asesinan a tiros al popular estilista Miguel de la Mora a los 28 años

Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes

Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes

Alemania detiene a tres miembros de Hamás en Berlín: los acusa de preparar un atentado

Alemania detiene a tres miembros de Hamás en Berlín: los acusa de preparar un atentado

De qué ha muerto la influencer Paola Caldera a los 30 años: conmoción en redes

De qué ha muerto la influencer Paola Caldera a los 30 años: conmoción en redes

Por qué ha subido tanto el café en el supermercado: la explicación de un barista

Por qué ha subido tanto el café en el supermercado: la explicación de un barista

Cómo saber si vivo en una zona inundable: el mapa que puede salvar en alertas de AEMET

Cómo saber si vivo en una zona inundable: el mapa que puede salvar en alertas de AEMET

"Síndrome postaborto": Cómo es la medida de VOX y aprobada en Madrid por el PP

"Síndrome postaborto": Cómo es la medida de VOX y aprobada en Madrid por el PP

Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"

Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"