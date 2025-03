Impactantes imágenes del terremoto en Myanmar: caos, derrumbes y multitud de destrozos

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 y una profundidad de 10 kilómetros ha sacudido el Sudeste asiático, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se ha detectado en el noroeste de Myanmar, pero ha tenido también incidencia en Bangkok, capital de la vecina Tailandia.

#URGENTE

Fuerte terremoto con epicentro en Myanmar, Tailandia sacudió Bangkok y se sintió en China, India y Bangladesh.

Varios edificios colapsaron .

Aun se desconoce el número de heridos o fallecidos, según información de las autoridades. #ULTIMAHORA pic.twitter.com/wzyWw10wBt — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) March 28, 2025

El temblor se ha visto seguido de una fuerte réplica y ha dejado al menos 144 muertos y más de 700 heridos, según ha informado la televisión estatal de Myanmar en su canal de Telegram. Especial incidencia ha tenido en la segunda ciudad del país, Mandalay, donde se han detectado importantes destrozos.

MASSIVE ground rupture/crack has appeared in Myittha, Mandalay Region, following the powerful M7.7 earthquake in Myanmar ???????? pic.twitter.com/vFlPet0XPH — Volcaholic ???? (@volcaholic1) March 28, 2025

El derrumbe de un edifico en Bangkok ha dejado al menos 81 personas atrapadas entre los escombros, como ha confirmado el viceprimer ministro tailandés, Phumtham Wechayachai. Como consecuencia del seísmo, el Hospital General de Mandalay está colapsado y no es capaz de atender a más pacientes.

Visuals show the Ma Soe Yein temple building in Mandalay, Myanmar collapsing due to a powerful M7.7 earthquake, Fortunately, no casualties have been reported. (????: DVB News) pic.twitter.com/8qHi3mpK17 — RenderNature (@RenderNature) March 28, 2025

Estado de emergencia

Como consecuencia del temblor, la junta militar que gobierna en Myanmar ha declarado el estado de emergencia en seis regiones del país, entre ellas, Mandalay y la capital, Naipyidó, donde actualmente se encuentra la sede del Ejecutivo.

En todo caso, surge la duda sobre qué supondrá el estado de alarma en el país, que se mantiene bajo estado de excepción desde la llegada de los militares al poder en 2021 mediante un golpe de Estado. Desde entonces, hay una fuerte guerra civil con algunos territorios controlados por la oposición, algo que puede dificultar la llegada de ayuda humanitaria tras la catástrofe.

????????????: Unbelievable scene in Bangkok: Earthquake hits while folks swim in a skyscraper pool. Water sloshes like a tidal wave, yet they ride it out! #Bangkok #earthquake pic.twitter.com/FiTIIsXjRO — WorldsQuant (@WorldsQuant) March 28, 2025

A pesar de todo, el portavoz de la junta militar, el general Zaw Min Tun, ha realizado un llamamiento extraordinario a la comunidad internacional para que llegue dicha ayuda, algo que no había ocurrido en otras catástrofes previas de gran calado.

???? The rincredible oscillation of the skyscrapers in the Park Origin Thonglor complex in Bangkok, Thailand ????????, during the recent earthquake with its epicenter in Myanmarpic.twitter.com/GbBy70pTzK — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) March 28, 2025

En el caso de Tailandia, su primera ministra, Paetongtarn Shinawatr, ha afirmado que la situación empieza a normalizarse cinco horas después del temblor y ha hecho un llamamiento a toda la población del país a retornar a sus hogares.

Shinawatr también ha explicado que se han registrado alrededor de doce réplicas desde el seísmo, aunque ha tranquilizado a la población negando el peligro de que puedan desencadenar en riesgo de tsunami porque el epicentro se registró en un punto lo suficientemente alejado de la costa.