El ejército israelí asalta la casa del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Óscar

El pasado sábado 13 de septiembre, el ejército israelí asaltó la casa de Basel Adra, cineasta y periodista palestino. El grupo de colonos atacó la aldea donde reside Adra, Al Tuwani, que se encuentra al sur de Cisjordania. El activista palestino ha sido galardonado con un Óscar por el documental 'No other Land'.

No solo han ocupado el hogar de Adra, sino que un codirector israelí, Yuval Abraham, ha asegurado que también la familia del palestino fue golpeada por los colonos. Abraham aseguró a EFE: "Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos".

Se llama Basel Adra, es cineasta, realizó el documental 'No Other Land' y llegó ganar el Óscar. El ejército israelí ha asaltado su aldea, han herido a sus hermanos y han ocupado su casa en la que estaban su mujer y su hija de nueve meses. Hay que detener a Israel. pic.twitter.com/nTIns479Fx September 14, 2025

Cómo ocurrieron los hechos

Fue en la tarde del sábado cuando un grupo de colonos del asentamiento de HavatMa'on asaltaron el hogar familiar . Adra afirma para la CNN: "En el momento del ataque, la policía y el ejército llegaron, pero no actuaron para detener la violencia. Una activista que nos acompañaba fue perseguida y golpeada en el suelo mientras los soldados observaban sin intervenir".

Miembros de la familia decidieron enfrentarse a los ocupantes y dos de los hermanos y un primo de Adra han resultado heridos. Después de los colonos, llegaron los militares que inspeccionaron la casa durante unos 20 minutos en busca de Adra, este se encuentra en paradero desconocido.

El documental

'No other Land' es el documental por el que Adra ha ganado un Óscar. Se basa en unas grabaciones desde 2019 a 2023 en la aldea de Basel Adra, donde se muestra como los israelíes expulsan forzosamente a los palestinos. Desde que han recibido el premio, los creadores han sufrido una serie de comportamientos ofensivos por parte de las autoridades israelíes.