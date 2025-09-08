Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra el genocidio en Gaza

El presidente del Gobierno ha anunciado hoy las nueve medidas que frenarán el ataque en Gaza y que posicionarán a España en el lado correcto.

Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra el genocidio en Gaza
Pedro Sánchez en la declaración institucional sobre Gaza Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
Andrea Torrente

Andrea Torrente

08 Septiembre 2025 14:26 (hace 18 horas)

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha declarado hoy las nueve medidas que frenarán el genocidio en Gaza. Estas medidas también meten presión a Benjamin Netanyahu, jefe del Ejecutivo israelí; ofrece consuelo a la población palestina y así España estará "en el lado correcto de la historia".

Vídeos Los Replicantes

Entre las medidas impuestas por el presidente destacan: la retirada de armas a Israel y la prohibición de entrada a España a aquellos que participen en el genocidio. Esto lo hemos conocido por la declaración institucional que ha realizado Sánchez en el Palacio de la Moncloa, las medidas han sido negociadas tanto por el PSOE como por Sumar y este martes se aprobarán en el Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez afirma: "hay más de 63.000 muertos, más de 159.000 heridos, unas 250.000 personas en riesgo de desnutrición y más de dos millones de personas desplazadas de su hogar". Asegura que el mundo no está sabiendo detener esta tragedia y culpa a la indiferencia y a la "complicidad con el Gobierno de Netanyahu".

Medidas que propone

Pedro Sánchez: "Aprobación urgente de un real decreto que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel", no solo serán armas, sino munición y equipamiento militar. Otra medida relacionada será la prohibición del tránsito por puertos españoles a barcos que lleven combustible para las Fuerzas Armadas de Israel.

"Acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja", esta es otra prohibición que ha nombrado Sánchez.

El presidente ha declarado reforzar el apoyo a Palestina aumentando el número de efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza, estableciendo "nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica".

Las palabras del presidente son claras: "Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión, ni los crímenes de guerra, pero sí para añadir presión, para aliviar parte de sufrimiento que vive la población gazatí y para que el conjunto de la sociedad española sepa que en uno de los episodios más infames, su país estuvo al lado correcto de la Historia".

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. El sencillo truco de las pinzas en la cortina: baja la temperatura sin aire acondicionado
  8. Aparece muerto en su coche un alcalde del PP en Salamanca: la Policía investiga las causas
  9. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  10. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
Artículos relacionados
Muere asesinado a tiros un atleta palestino mientras buscaba comida en Gaza

Muere asesinado a tiros un atleta palestino mientras buscaba comida en Gaza

Un cura oficia una misa con la bandera de Palestina: "No podemos quedarnos en silencio"

Un cura oficia una misa con la bandera de Palestina: "No podemos quedarnos en silencio"

Desvelan el plan de Netanyahu para Gaza: quiere controlar el 75% en dos meses

Desvelan el plan de Netanyahu para Gaza: quiere controlar el 75% en dos meses

Israel mata a la influencer Yaqeen Hammad con 11 años: publicaba sobre la vida en Gaza

Israel mata a la influencer Yaqeen Hammad con 11 años: publicaba sobre la vida en Gaza

Contenidos que te pueden interesar
Adiós al carro de la compra: la nueva herramienta con IA que los sustituirá

Adiós al carro de la compra: la nueva herramienta con IA que los sustituirá

Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años

Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años

Muere corneado por un toro en pleno encierro en las fiestas de Ubrique (Cádiz)

Muere corneado por un toro en pleno encierro en las fiestas de Ubrique (Cádiz)

Quién es Yaakov Pinto: el español asesinado en un tiroteo en Jerusalén

Quién es Yaakov Pinto: el español asesinado en un tiroteo en Jerusalén

Cómo es el megacomplejo chino donde viven más de 20.000 personas sin necesidad de salir

Cómo es el megacomplejo chino donde viven más de 20.000 personas sin necesidad de salir

Mercadona pagará más de 4.000 euros al mes a personal informático

Mercadona pagará más de 4.000 euros al mes a personal informático

Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra el genocidio en Gaza

Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra el genocidio en Gaza

Alerta AEMET: aviso rojo por riesgo extremo de lluvias torrenciales en Tarragona

Alerta AEMET: aviso rojo por riesgo extremo de lluvias torrenciales en Tarragona