Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra el genocidio en Gaza

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha declarado hoy las nueve medidas que frenarán el genocidio en Gaza. Estas medidas también meten presión a Benjamin Netanyahu, jefe del Ejecutivo israelí; ofrece consuelo a la población palestina y así España estará "en el lado correcto de la historia".

Entre las medidas impuestas por el presidente destacan: la retirada de armas a Israel y la prohibición de entrada a España a aquellos que participen en el genocidio. Esto lo hemos conocido por la declaración institucional que ha realizado Sánchez en el Palacio de la Moncloa, las medidas han sido negociadas tanto por el PSOE como por Sumar y este martes se aprobarán en el Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez afirma: "hay más de 63.000 muertos, más de 159.000 heridos, unas 250.000 personas en riesgo de desnutrición y más de dos millones de personas desplazadas de su hogar". Asegura que el mundo no está sabiendo detener esta tragedia y culpa a la indiferencia y a la "complicidad con el Gobierno de Netanyahu".

Medidas que propone

Pedro Sánchez: "Aprobación urgente de un real decreto que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel", no solo serán armas, sino munición y equipamiento militar. Otra medida relacionada será la prohibición del tránsito por puertos españoles a barcos que lleven combustible para las Fuerzas Armadas de Israel.

"Acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja", esta es otra prohibición que ha nombrado Sánchez.

El presidente ha declarado reforzar el apoyo a Palestina aumentando el número de efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza, estableciendo "nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica".

Las palabras del presidente son claras: "Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión, ni los crímenes de guerra, pero sí para añadir presión, para aliviar parte de sufrimiento que vive la población gazatí y para que el conjunto de la sociedad española sepa que en uno de los episodios más infames, su país estuvo al lado correcto de la Historia".