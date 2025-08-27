Los Replicantes
Muere asesinado a tiros un atleta palestino mientras buscaba comida en Gaza

Allam Abdullah al Amour se encontraba buscando ayuda humanitaria en uno de los puntos de la controvertida Fundación Humanitaria para Gaza (GHF).

El atleta palestino Allam Abdullah al Amour Foto: RRSS
Adrián Parrondo

27 Agosto 2025 18:08 (hace 10 horas)

La violencia en Gaza no cesa ante la falta de una condena unánime a nivel internacional. El corredor palestino Allam Abdullah al Amour ha sido asesinado a los 19 años este miércoles, 27 de agosto, cuando intentaba buscar comida en las inmediaciones de un punto de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Al Amour había ganado la medalla de bronce en la prueba de 3.000 metros en los Campeonato de Asia Occidental que se celebraron hace dos años en Doha. Su muerte se produjo cuando estaba intentando conseguir ayuda en las inmediaciones del punto SDS3 en Jan Yunis (sur de Gaza), que había abierto esta fundación.

Una fundación 'tapadera' que causa controversia

La labor de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) es controvertida. Presidida actualmente por Johnnie Moore, un empresario y líder evangélico que se autodenomina un "sionista cristiano", tiene origen en Estados Unidos y ha sido encargada directamente por Israel para los repartos de comida.

La GHF tiene cuatro puntos de distribución en la Franja de Gaza, tres en el sur y uno en el centro, mientras que excluye por completo la asistencia a las personas que viven en el norte. Además, suple a los puntos de reparto que antes tenía la ONU, con cientos de lugares, lo que obliga a la población de Gaza a caminar kilómetros y horas aleatorias para dejar la comida arrojada en un descampado, que recibe quien llega primero. Esto genera peleas entre ciudadanos hambrientos y con totales carencias, por lo que solo llegan los más fuertes.

Es habitual que durante los puntos de reparto de esta organización se produzcan tiroteos y asesinatos. Abdullah al Amour se suma, por ejemplo, al baloncentista Mohammed Shaalan, de 39 años, que también fue asesinado cuando intentaba lograr comida para sus hijos.

Además, dos semanas antes, el ex jugador de la selección nacional, Suleiman al-Obeid, conocido como el 'Pelé palestino', por ser el mejor futbolista de la historia palestina, también fue asesinado en las inmediaciones de Jan Yunis cuando buscaba asistencia humanitaria para su familia.

Más de 600 atletas han sido asesinados en Gaza desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023. Los bombardeos y los tiroteos en los centros de distribución de ayuda humanitaria han sido claves en el alto número de muertes.

