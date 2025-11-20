El futbolista Nacho Ruiz recibe insultos homófobos en pleno partido: "No debe ocurir"

Nacho Ruiz, jugador de la Unión Balompédica Conquense, se está planteando llevar por la vía de la justicia los insultos homófobos y machistas que ha recibido en el partido jugado en el campo del CD Quintanar del Rey, en uno de los derbis provinciales de Segunda RFEF.

Insultos

Desde las gradas se podía escuchar "maricón de mierda", "maricona", "hija de puta" o, incluso, "pobre de tu madre que tiene una niña y no un hombre". Estos insultos homófobos los ha expuesto el jugador en su cuenta de Instagram, donde afirma que le dedicaron "gran parte de la grada" del municipal de San Marcos.

Las redes sociales no han sido el único medio que ha utilizado para denunciar este tipo de situaciones bochornosas, sino que también lo comentó en una rueda de prensa en las instalaciones del Conquense, el martes 18 de noviembre.

El jugador tuvo que suspender el partido durante dos minutos. Afirma que los insultos comenzaron desde el inicio del partido y que tuvo que parar el juego para anunciar por megafonía que o paraban o se ponía fin al encuentro.

Declaraciones de Nacho Ruiz

"Futbolísticamente no me afecta, pero creo que son actos que no deben ocurrir en pleno siglo XXI", ha aclarado el lateral del Conquense. También ha sugerido prohibir la entrada a los campos de fútbol a quienes pronuncien estos insultos que ha definido como "homófobos y machistas".

El futbolista Nacho Ruiz ha denunciado insultos homófobos durante un partido de fútbol Instagram @nacho11ruiz

Hasta ahora, ha sido Pedro Navarro, presidente del CD Quintanar, el que se ha disculpado a través de WhatsApp indicándole que está "descontento con la grada" y se ha comprometido a identificar a los culpables de este episodio "bastante desagradable".

Ruiz ha señalado que "hay que dar visibilidad, esto no puede seguir ocurriendo". El futbolista compagina esta profesión con la de ser modelo y creador de contenido y apunta que "es la primera vez que me ocurre esto y espero que sea la última, y no solo para mí".

"Es algo que está demasiado normalizado y que no deberíamos normalizar. Independientemente de los insultos que sean, debemos pararlos y que el fútbol se convierta en lo que es, algo bonito y con muchos valores muy buenos", ha insistido Ruiz.

Además, insiste en que esto "sirva para que los jugadores que estamos en el terreno de juego no permitamos este tipo de cosas y sean más los que se pronuncien cuando reciban insultos". También agradece el apoyo que está recibiendo por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que le apoya en la decisión de emprender acciones legales.

💥Basta ya💥



A Nacho Ruiz le insultaron con gritos homófobos y machistas desde la grada.



Y no, no es "parte del deporte".



Es violencia. Es odio. Y está normalizado.



Hoy me sumo a su voz:

✨ El fútbol sin odio SÍ es posible.

✨ El respeto no se negocia.

✨ Basta ya. pic.twitter.com/HYgTo8S3oE — 𝐋𝐀 𝐃𝐑𝐀𝐌𝐀 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍 (@la_drama_queen_) November 19, 2025

Sara Simón, consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, ha querido pronunciarse y propone: "Pido a la sociedad que aislemos a las personas que piensen así, que les aislemos, que entendamos que no es asumible y que, por tanto, seamos más los que reivindiquemos una sociedad plenamente igualitaria y una sociedad en la que podamos estar orgullosos de nuestra diversidad".