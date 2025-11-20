Los Replicantes
Buscar

Noticias

El futbolista Nacho Ruiz recibe insultos homófobos en pleno partido: "No debe ocurir"

Nacho Ruiz ha vivido una situación cargada de muy poco civismo mientras jugaba un partido de fútbol.

El futbolista Nacho Ruiz recibe insultos homófobos en pleno partido: "No debe ocurir"
El futbolista Nacho Ruiz Foto: Instagram @nacho11ruiz
Andrea Torrente

Andrea Torrente

20 Noviembre 2025 16:39 (hace 8 horas)

Nacho Ruiz, jugador de la Unión Balompédica Conquense, se está planteando llevar por la vía de la justicia los insultos homófobos y machistas que ha recibido en el partido jugado en el campo del CD Quintanar del Rey, en uno de los derbis provinciales de Segunda RFEF.

Vídeos Los Replicantes

Insultos

Desde las gradas se podía escuchar "maricón de mierda", "maricona", "hija de puta" o, incluso, "pobre de tu madre que tiene una niña y no un hombre". Estos insultos homófobos los ha expuesto el jugador en su cuenta de Instagram, donde afirma que le dedicaron "gran parte de la grada" del municipal de San Marcos.

Las redes sociales no han sido el único medio que ha utilizado para denunciar este tipo de situaciones bochornosas, sino que también lo comentó en una rueda de prensa en las instalaciones del Conquense, el martes 18 de noviembre.

El jugador tuvo que suspender el partido durante dos minutos. Afirma que los insultos comenzaron desde el inicio del partido y que tuvo que parar el juego para anunciar por megafonía que o paraban o se ponía fin al encuentro.

Declaraciones de Nacho Ruiz

"Futbolísticamente no me afecta, pero creo que son actos que no deben ocurrir en pleno siglo XXI", ha aclarado el lateral del Conquense. También ha sugerido prohibir la entrada a los campos de fútbol a quienes pronuncien estos insultos que ha definido como "homófobos y machistas".

El futbolista Nacho Ruiz ha denunciado insultos homófobos durante un partido de fútbol
El futbolista Nacho Ruiz ha denunciado insultos homófobos durante un partido de fútbol Instagram @nacho11ruiz

Hasta ahora, ha sido Pedro Navarro, presidente del CD Quintanar, el que se ha disculpado a través de WhatsApp indicándole que está "descontento con la grada" y se ha comprometido a identificar a los culpables de este episodio "bastante desagradable".

Ruiz ha señalado que "hay que dar visibilidad, esto no puede seguir ocurriendo". El futbolista compagina esta profesión con la de ser modelo y creador de contenido y apunta que "es la primera vez que me ocurre esto y espero que sea la última, y no solo para mí".

"Es algo que está demasiado normalizado y que no deberíamos normalizar. Independientemente de los insultos que sean, debemos pararlos y que el fútbol se convierta en lo que es, algo bonito y con muchos valores muy buenos", ha insistido Ruiz.

Además, insiste en que esto "sirva para que los jugadores que estamos en el terreno de juego no permitamos este tipo de cosas y sean más los que se pronuncien cuando reciban insultos". También agradece el apoyo que está recibiendo por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que le apoya en la decisión de emprender acciones legales.

Sara Simón, consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, ha querido pronunciarse y propone: "Pido a la sociedad que aislemos a las personas que piensen así, que les aislemos, que entendamos que no es asumible y que, por tanto, seamos más los que reivindiquemos una sociedad plenamente igualitaria y una sociedad en la que podamos estar orgullosos de nuestra diversidad".

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Piden dos años de cárcel para los promotores de una fiesta homófoba en Torremolinos

Piden dos años de cárcel para los promotores de una fiesta homófoba en Torremolinos

Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

VOX pide "no llevar niños al centro de Castellón" para que no vean el Orgullo LGTBIQ+

VOX pide "no llevar niños al centro de Castellón" para que no vean el Orgullo LGTBIQ+

Asesinan a tiros al actor Jonathan Joss: su marido denuncia un crimen homófobo

Asesinan a tiros al actor Jonathan Joss: su marido denuncia un crimen homófobo

Contenidos que te pueden interesar
Quién es 'La Paqui', mujer de Santos Cerdán: no paraba de gastar en El Corte Inglés

Quién es 'La Paqui', mujer de Santos Cerdán: no paraba de gastar en El Corte Inglés

Detenido un guardia civil con 120 kilos de cocaína dentro del coche patrulla en Bilbao

Detenido un guardia civil con 120 kilos de cocaína dentro del coche patrulla en Bilbao

La hija de Encarnita Polo rompe su silencio por su asesinato: "Los únicos imprescindibles"

La hija de Encarnita Polo rompe su silencio por su asesinato: "Los únicos imprescindibles"

El futbolista Nacho Ruiz recibe insultos homófobos en pleno partido: "No debe ocurir"

El futbolista Nacho Ruiz recibe insultos homófobos en pleno partido: "No debe ocurir"

Quién es Manuel Marchena, el juez que condena al fiscal general: su vinculación con el PP

Quién es Manuel Marchena, el juez que condena al fiscal general: su vinculación con el PP

Cambios en la frecuencia de Metro de Madrid y EMT: nuevos horarios en noviembre

Cambios en la frecuencia de Metro de Madrid y EMT: nuevos horarios en noviembre

La alcaldesa de Valencia no condenará el Franquismo: "Tiene lados positivos y negativos"

La alcaldesa de Valencia no condenará el Franquismo: "Tiene lados positivos y negativos"

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso