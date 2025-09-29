Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

Konstantin Maloféyev es un magnate ruso relacionado al Kremlin por su cercanía en más de una ocasión. El ruso ha sido el líder de una cumbre internacional que ha tenido lugar en San Petersburgo y a la que han asistido miembros de Falange y demócratas nacionales.

¿Quién es Konstantin Maloféyev?

Maloféyev es el presidente de Tsargrad, un grupo medático relacionado al Kremlin. También fue fundador del plan de inversión Marshall Capital Partners con la ayuda de Rostelecom, una empresa de telecomunicaciones rusa.

El magnate ruso ha sido acusado por el FBI como "el oligarca ruso vinculado al Kremlin que desempeñó un papel fundamental en el apoyo a la invasión rusa del este de Ucrania en 2014", también ha sido señalado por dirigir "una red de propaganda pro-Putin".

¿Qué ha pasado en la cumbre internacional liderada por Konstantin Maloféyev?

El encuentro tuvo lugar el 12 de septiembre en el Palacio Mariinski, sede de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo. Al evento acudieron hasta 15 delegaciones que venían de España, Francia, Reino Unido, Italia, Hungría, Alemania, Bélgica, México, Brasil, Argentina y Sudáfrica. Alrededor de 50 ultraderechistas formaron parte de esta reunión. El acto fue liderado por Konstantin Maloféyev y por el filósofo Alexander Duguin, muy querido por los ultraderechistas.

En la cumbre, la representación española fue dirigida por una delegación de Falange liderada por Manuel Andrino, conocido por asaltar la librería Blanquerna. Otro representante que acudió fue Gonzalo Martín, responsable de Relaciones Internacionales de un partido xenófobo. Ambos practican un discurso caracterizado por la criminalización hacia personas migrantes y exponen su posición a favor de las expulsiones masivas.

Los detalles se han mantenido en secreto hasta que la Sociedad del Águila Bicéfala (grupo xenófobo y ultranacionalista creado por Maloféyev) mandó un mensaje en su canal de Telegram informando sobre los resultados de la cumbre internacional. Gracias a un canal ruso se sabe también que al acto asistió Alexander Belsky, miembro del partido de Putin.

Against the moral and spiritual decline of the West, the "Anti-Globalist League Day" was held in St. Petersburg with Konstantin Malofeyev and Aleksander Dugin. One of the 15 invited delegations was the fascist Falangist delegation led by Manuel Andrino.

La cumbre se celebró con la intención de crear una nueva plataforma internacional para "proteger los valores tradicionales y cristianos y luchar juntos contra la globalización". Otro de los objetivos que defienden es combatir la propaganda satánica que la ponen a la misma altura que al colectivo LGTBIQ+: "Luchar contra la propaganda satánica, misantrópica, transhumanista y LGTBIQ+".

En otra publicación en Telegram, la extrema derecha ha defendido la protesta violenta contra la inmigración que llevó a cabo ultras en Países Bajos: "Pueblo neerlandés en su lucha por un hogar seguro y blanco", afirma la Liga Antiglobalista Internacional.

Konstantin Maloféyev con otro mensaje en su canal de Telegram cuenta los temas tratados en la cumbre: "Se debatió la situación mundial, los problemas de inmigración, la defensa de los valores tradicionales y las medidas para contrarrestar el Canaán y el Sodoma globales".

El magnate ruso continuó su mensaje explicando que "se aprobó un plan de acción común y se firmó una declaración sobre los objetivos y tareas de la Liga". Por último, termina: "Que Dios resucite y sus enemigos sean destruidos".