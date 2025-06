VOX pide "no llevar niños al centro de Castellón" para que no vean el Orgullo LGTBIQ+

VOX continúa con su ofensiva contra las personas LGTBIQ+ y, en este caso, desde cargos institucionales. La presidenta del Parlamento Valenciano, Llanos Massó y el concejal de Familia de Castellón, Alberto Vidal, han lanzado varias declaraciones homófobas ante el Orgullo LGTBIQ+ y llaman a esconder la visibilidad del colectivo.

El concejal de Familia, Alberto Vidal, ha comenzado la ofensiva con una publicación en la red social X en la que carga contra el PP por considerar que "paga el adoctrinamiento", en referencia a una manifestación por los derechos de personas gays, lesbianas, trans o bisexuales, entre otras.

En su mensaje, Alberto Vidal recomendaba a toda la población que "no acerquen a sus niños al centro de la ciudad" para evitar la manifestación por los derechos de un sector de la población. Una manifestación por la diversidad que parece generar escozor en las filas de la extrema derecha.

Os acordáis de la imagen de Diputación? Pues no será muy distinta este fin de semana. Recomendamos que no acerquen a sus niños al centro, el PP paga esta vez el adoctrinamiento.



NO con nuestros votos



La única bandera de la libertad ????????#SoloQuedaVOX pic.twitter.com/t5an6cq53z