Asesinan a tiros al actor Jonathan Joss: su marido denuncia un crimen homófobo

El popular actor Jonathan joss ha muerto a los 60 años después de haber recibido varios disparos, presuntamente, por uno de sus vecinos. Por el momento, hay constancia de una discusión previa al asesinato, pero se están investigando las circunstancias en las que se produjo su muerte y se apunta a un crimen homófobo.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de junio durante la noche, cuando se alertó a la policía de un tiroteo en la misma calle donde residía el interprete de ficciones como 'Walker, Texas Ranger'. Los agentes encontraron su cuerpo con varios disparos y solo pudieron certificar su fallecimiento.

Con motivo de estos hechos, la policía detuvo en las inmediaciones a un vecino del actor, identificado como Sigfredo Álvarez-Cega. La investigación determinó posteriormente que se había producido una fuerte discusión entre ambos antes del incidente.

La pareja del intérprete, Tristan Kern, ha denunciado en redes sociales que habían recibido amenazas y que su casa fue incendiada después de dos años de intimidaciones constantes. La pareja fue objeto repetidamente de hostigamiento por sus vecinos por su condición homosexual, con insultos abiertamente homófobos.

La pareja había encontrado a uno de sus perros muerto. En ese momento, según su testimonio, un hombre se acercó, comenzó a lanzar insultos homófobos y después sacó un arma para disparar. "Jonathan y yo no teníamos armas. No estábamos amenazando a nadie. Estábamos de duelo", ha recordado Kern, que afirma que Jonathan le empujó para apartarlo del disparo para salvar su vida.

Jonathan Joss, the voice of John Redcorn in 'King of The Hill', has sadly passed away at the age of 59 after being shot in a homophobic attack.



