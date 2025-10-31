Los Replicantes
La jueza de la DANA pide el ticket del parking a Maribel Vilaplana: qué revela sobre Mazón

La jueza exige toda la documentación que acredite el tiempo en el que la periodista permaneció junto al presidente valenciano.

El presidente valenciano, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana Foto: GVA | Cámara de Valencia (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

31 Octubre 2025 12:04 (hace 16 horas)

La jueza encargada de investigar la DANA en Valencia que dejó más de 200 muertos, Nuria Ruiz Tobarra, ha reclamado a la periodista Maribel Vilpalana, que comió en El Ventorro con Carlos Mazón, el ticket del aparcamiento donde recogió su coche.

El presidente valenciano se marchó con ella hasta este parking, situado en sentido contrario al Palau de la Generalitat, después de una comida de casi cuatro horas en un reservado del restaurante El Ventorro. Por entonces, ya se estaban registrando los primeros desaparecidos y muertos, a pesar de que el mensaje de ES-Alert no se envió hasta las 20:11 horas.

La instructora intenta averiguar, de este modo, qué ocurrió durante los 37 minutos en los que no hay constancia sobre el paradero de Carlos Mazón. El presidente no llegó al Palau hasta las 20:00 horas, a pesar de que la comida terminó alrededor de las 18:30 horas.

Los testimonios recogen que se cambió de ropa, puesto que durante la mañana portaba un traje y después fue visto en el Cecopi con un jersey amarillo. Por este motivo, podría haber acudido a su vivienda a cambiarse y descansar tras la comida en plena tragedia, en los momentos más críticos de la catástrofe.

Petición de la acusación

La jueza instructora adopta esta decisión después de que la acusación particular, ejercida por el abogado Joaquín Esteve, en representación de tres víctimas haya requerido estas pruebas. El letrado propició también la citación de Vilaplana como testigo, una condición que le exige decir la verdad ante el tribunal. Está citada este lunes, 3 de noviembre.

La jueza quiere que Vilaplana acuda a la citación del lunes con el ticket del aparcamiento y "cualquier otro elemento que corrobore documentalmente el período en que la testigo permaneció junto al presidente de la Generalitat".

Esta orden se produce tan solo un día después de que el entorno de la ex consellera responsable de Emergencias, Salomé Pradas, ya fuera de su cargo e imputada, haya reclamado que trascienda "toda la verdad" sobre la actuación del presidente valenciano en las horas más críticas.

Los registros de llamadas, como ha expresado el entorno de Pradas, recogen que llamó a Mazón desde el Cecopi a las 18:30 horas, cuando Mazón abandonó El Ventorro. Después. se produjeron llamadas a las 19:10 horas y otra a las 19:36 horas, que no tuvieron respuesta y que forman parte del período oscuro en el que no hay constancia de qué hacía el presidente ni dónde estaba.

Finalmente, a las 19:43 horas, se pudo establecer comunicación, así como poco antes del envío del ES-Alert, que no llegó hasta las 20:11 horas, con la mayoría de víctimas ya fallecidas. Por el momento, permanecen imputadas Pradas y su ex número 2, Emilio Argüeso. Mazón, como aforado, tendría que responder ante el Tribunal Supremo.

