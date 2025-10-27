Los Replicantes
El brutal tuit del ex marido de Maribel Vilaplana: comió con Mazón en plena DANA

El presidente valenciano se ha visto cercado después de que hayan salido nuevos detalles sobre su actuación durante la DANA.

El presidente valenciano, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana Foto: GVA | CEU (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Octubre 2025 15:11 (hace 12 horas)

Salen a la luz nuevos detalles sobre la actuación del presidente valenciano, Carlos Mazón, durante la trágica DANA que dejó más de 200 muertos en la provincia de Valencia. Una riada en la que los mensajes de alerta no llegaron hasta los teléfonos móviles hasta las 20:11, cuando muchas personas estaban recogiendo su coche en el aparcamiento, paseando por la calle o visitando un centro comercial, lugares donde muchas de las víctimas fallecieron o quedaron atrapadas.

La incógnita se sitúa sobre la desconexión de 37 minutos en los que Carlos Mazón dejó de contestar al teléfono y estuvo en paradero desconocido. Al salir de su comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro, que se extendió hasta las 18:45 horas frente a las 17:00 que se alegó inicialmente, acompañó a la periodista al aparcamiento donde ella había dejado su coche.

Esta decisión sorprende porque la alerta roja se cernía sobre Valencia, ya había víctimas mortales y la reunión del Cecopi se estaba produciendo en L'Eliana. Sin embargo, Carlos Mazón optó por pasear con Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento, situado en sentido contrario a su despacho, y después se desconectó por completo.

Por estos motivos, la jueza encargada de investigar la actuación de la Generalitat durante la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha reclamado el registro de llamadas de Carlos Mazón para averiguar cómo fue el comportamiento del presidente durante las horas más complicadas de la crisis.

El sorprendente tuit del ex marido de Maribel Vilaplana: la periodista que comió con Carlos Mazón en plena DANA

Después de que hayan surgido todas estas novedades en el caso de la gestión de la DANA, el ex marido de Maribel Vilaplana, Xavier Carrau, también periodista, ha publicado un enigmático tuit que, básicamente, lo dice todo.

Se trata del cartel de la película 'Coartadas', cuya sinopsis es la siguiente: "Miguel es dueño de la empresa Coartadas. La empresa se dedica a crear coartadas para gente que quiere engañar a sus parejas o tener excusas montadas para evitar ciertas situaciones".

Durante la película ocurre un atropellamiento y la pareja se conoce en un hospital. "Empiezan a quedar y se enamoran. Ella le dice que es jueza, y que odia a los mentirosos y los fraudes, por lo que Miguel le miente y dice que tiene una empresa funeraria. Un día conoce a sus padres y la sorpresa es que su padre es cliente de Miguel, que lo contrató para poder serle infiel a la mujer", contempla la cinta.

Por el momento, se mantiene como una completa incógnita qué ocurrió durante todo el tiempo en el que Carlos Mazón permaneció completamente desconectado de su teléfono tras acompañar a la periodista al aparcamiento. Durante ese tiempo no habló con absolutamente nadie por llamada, tampoco con su esposa, Mamen, o responsables del Ejecutivo que preside.

