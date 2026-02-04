Los Replicantes
10 hombres drogan y graban la violación de un niño de 5 años con apoyo del padre

El padre del menor llevó a su hijo al lugar y se mantuvo en todo momento presente viendo cómo se perpetraba la brutal agresión.

Un padre junto a su hijo Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

04 Febrero 2026 17:41 (hace 5 horas)

Una decena de hombres de entre 29 y 50 años han sido imputados en el norte de Francia como sospechoso de haber violado a un menor de 5 años bajo sumisión química y con el apoyo de su padre, según ha informado la Fiscalía de Lille.

Los hechos completamente grabados, por lo que quedan acreditadas todas las acusaciones a través de los vídeos. La Fiscalía ha explicado que el progenitor habría entregado a su propio hijo a los 10 encausados por "violencias sexuales agravadas por el uso de sustancias químicas".

El padre del menor también ha sido imputado en la causa
El padre del menor también ha sido imputado en la causa Envato Elements

El padre del menor también está imputado en la causa, acusado de "agresión sexual incestuosa" y de tener "complicidad en violación agravada y agresión sexual en detrimento de su hijo".

En mitad de una fiesta

Los hechos investigados ocurrieron el 14 de febrero de 2025, en mitad de una fiesta de 'chemsex', en la que se utilizan drogas de carácter psicoactivo para mantener relaciones sexuales.

El padre del menos acudió a esa fiesta con su propio hijo de cinco años, que fue víctima de violaciones por parte de los acusados. Solo un día después, cuando se filtró todo lo ocurrido, la policía inició la detención de cuatro personas. Dos de ellos eran los organizadores y otro era un hombre que se suicidó en junio, en prisión preventiva.

La policía ya ha logrado detener a la decena de acusados, que participaron en los hechos. Se les atribuyen delitos de "violación y agresión sexual con tortura o actos de barbarie" y "administración, sin el conocimiento ni el consentimiento de un menor de 15 años, de una sustancia que pueda afectar su juicio o el control de sus acciones con el fin de cometer una violación o agresión sexual".

La pena máxima por el delito de violación con tortura o actos de barbarie es la cadena perpetua. El menor está recibiendo actualmente atención especializada y está al cargo de su madre, de quien el padre se había separado antes de los abusos que cometió contra su propio hijo.

En el marco de la causa, también se detuvo en enero a un camionero por tener almacenado en su teléfono móvil el vídeo de la violación. En su caso, está acusado de pornografía infantil y de no informar a las autoridades del abuso de un menor, tipificado con hasta cinco años de cárcel.

