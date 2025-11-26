El plan del profesor pederasta Martiño Ramos en Cuba: una boda y contactos con niños

La fuga de Martiño Ramos Soto, el profesor pederasta condenado en Galicia a 13 años de cárcel por la violación sádica de una menor, está despertando todo el interés de las autoridades, ya que se sospecha que pudo contar con algún tipo de red de apoyo.

El pederasta fue condenado por violar a una menor en al menos una decena de ocasiones. Con ella contactó a través de Instagram, aprovechando su situación de vulnerabilidad y su cercanía siendo su profesor de música.

La víctima estaba en situación de desamparo dado su complejo caso familiar y aguantó todo tipo de agresiones al creer que debía algo al profesor, entre los 12 y 16 años. Él, sin embargo, la agredía sexualmente e incluso llegó a golpear, según la sentencia. La situación estalló cuando abandonó a la niña en un monte semiinconsciente, a pesar de que inicialmente el centro no la creyó.

Martiño Ramos Soto fue condenado en verano de 2025, pero pudo eludir la acción judicial porque no se le habían impuesto medidas cautelares. Primero viajó en coche hasta Portugal, donde después tomó un avión a Brasil, después otro a Perú y finalmente recaló en Cuba.

El profesor pederasta Martiño Ramos Soto llevaba una vida disoluta en La Habana en la más completa impunidad RRSS

Allí logró integrarse en el circuito cultural de La Habana como una persona más. La impunidad de la que se sentía dueño tras haber esquivado a la justicia en un país sin tratado de extradición le llevó a mostrarse en redes sociales, con un perfil en Instagram con su nuevo aspecto, en el que aparecía fotografiando a jóvenes y visitando desfiles de moda, con muchas visitas a fiestas.

El condenado finalmente ha sido detenido después de haber sido identificado por una ciudadana cubana residente en España y, después, por las advertencias recibidas a su entorno a través de sus redes sociales. La Policía Nacional Revolucionaria de Cuba ha colaborado en todo momento con la española y ha facilitado su detención.

Contactos con menores y una boda para blindar su estancia en Cuba: el plan de Martiño Ramos Soto

La vida de Martiño Ramos Soto era completamente disoluta en La Habana. Lejos de su papel como activista de partidos de izquierdas como En Marea, donde fue dirigente, ahora afirmaba proceder de una familia española con mucho dinero, e incluso que su familia se codeaba con Amancio Ortega.

A través de su perfil de Instagram, Ramos Soto contactaba con modelos jóvenes, a los que se ofrecía como fotógrafo freelance para concertar citas y realizar fotos, algunas de contenido erótico. Aseguraba que estaba de vacaciones en Cuba y tenía intención de permanecer varios meses.

Era habitual que el profesor pederasta se dejase ver en el circuito cultural de La Habana, donde se integró con facilidad. Aparecía en exposiciones, obras de teatro o conciertos, donde realizaba fotografías y siempre estaba acompañado de mujeres jóvenes, cada vez diferentes.

Pero Martiño Ramos Soto también extendía sus contactos a menores de edad, según publica El Correo Gallego. "Me contactó por Instagram, del mismo modo que contactó con muchas otras personas, no solo mujeres, también hombres jóvenes menores de edad", expone una de las jóvenes en declaraciones al citado medio.

Ramos Soto aseguró inicialmente que tenía intención de irse pronto y tenía un círculo pequeño, pero después se introdujo en el circuito de moda de la capital cubana: "Vio que habían muchas personas jóvenes con sueños y deseos de crecer se aprovechó de eso ofreciendo fotografías gratis", explica, por lo que era habitual que "complaciera" sus modelos con todo tipo de regalos y compras.

Martiño Ramos Soto se había integrado plenamente en el círculo artístico de La Habana RRSS

Este comportamiento levantó las alarmas en parte del entorno, que no comprendió que un hombre pasado de los 50 años, extranjero, estuviera regalando dinero a mujeres y hombres de tan corta edad. En todo momento, el profesor pederasta se jactaba de su 'profesión' como fotógrafo en La Habana para deslumbrar a jóvenes con aspiraciones artísticas y llevarlos a su terreno.

Otro de los relatos recoge un menor de edad, con el que se citó para realizar una sesión fotográfica y al que después invitó a su apartamento y a cenar. En todo caso, no cita ninguna agresión sexual, pero sí el interés por jóvenes, de los que se rodeaba, e incluso menores de edad, según La Opinión de S Coruña.

Una boda en Cuba

Martiño Ramos Soto sentía en Cuba la completa impunidad de los actos por los que había sido condenado. Por este motivo, su interés en ese momento era blindarse en el país para buscar la máxima protección frente a una pena de prisión.

"Estaba intentando regularizar su situación en la isla, e intentaba casarse con una mujer allí para favorecer el permiso de residencia", ha explicado Roberto Llamazares, de Interpol, en declaraciones a TVG.

Junto con su actividad fotográfica, Martiño Ramos Soto o 'Martín Soto', como se hacía llamar en la isla, regentaba una tienda de serigrafía de ropa y residía con tranquilidad en El Vedado, un barrio del casco histórico de la capital, una zona acomodada, donde había alquilado una vivienda.

La Interpol ya tenía constancia de que estaba residiendo en Cuba y la Audiencia de Ourense formalizó la extradición el 31 de octubre. El inspector Llamazares ha explicado que, en el momento del arresto, "estaba tranquilo, en su domicilio, y manifestó que desconocía que tuviera algo pendiente en España".

Las autoridades ahora se muestran confiadas en el pronto regreso de Martiño Ramos Soto a España. La Policía Nacional Revolucionaria de Cuba hizo público su arresto poco después de que el Ministerio del Interior lo incluyera en la lista de diez fugitivos más buscados.

A pesar de que España no cuenta con un tratado de extradición firmado con Cuba, la realidad es que la relación diplomática entre ambos países es siempre muy fluida por todos los lazos y el delito tiene un gran reproche social.