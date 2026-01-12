Los Replicantes
Investigan a una profesora de Texas por violar a un menor en su coche ante otros dos niños

La acusada presuntamente trasladó a los menores a un coche en un aparcamiento aprovechando que era profesora y perpetró los abusos.

Jaden Renee Charles Foto: Jim Wells County Jail
Adrián Parrondo

12 Enero 2026 18:00 (hace 11 horas)

Una profesora de secundaria de 26 años ha violado, presuntamente, a un menor de 14 años en su coche dentro de un aparcamiento de Texas, mientras que otros dos estudiantes se encontraban sentados en la parte trasera, según The New York Post.

La acusada, identificada como Jaden Renee Charles, supuestamente ató una manta alrededor de los reposacabezas de los asientos delanteros para violar a la menor más joven de los tres. Mientras tanto, los otros dos adolescentes, que estaban sentados en los asientos traseros, presenciaron la escena, según el citado medio.

Dos de los adolescentes que estaban en el interior del automóvil dijeron que la mujer tuvo relaciones sexuales con otros estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Agua Dulce. La acusada había ejercido como profesora de Ciencias en este centro.

A la espera de sentencia

A pesar de que se ha presentado una querella formal ante el tribunal en Texas, en la que la mujer aparece acusada de dos cargos de agresión sexual a un menor en dos condados, la posible condena está en el aire.

El caso se ha quedado estancado en los tribunales después de que el abogado de la acusada haya alegado ante el juez que solo había recibido las pruebas incriminatorias de tan solo uno de los casos. Por el momento, el juez encargado del caso ha programado la siguiente audiencia para la primera semana de abril.

