Hispanidad 2025: Guía de conciertos, arte, literatura y gastronomía

El día de la Hispanidad, 12 de octubre, viene cargado de eventos a la capital. Madrid celebra la quinta edición en honor a este día; 'Hispanidad 2025', un festival que incluirá música, arte, literatura y gastronomía en varios escenarios del 3 al 12 de octubre.

Cada edición se ha invitado a un país hispano hablante, este año, el país invitado será Argentina. Se celebrarán más de 150 actividades que serán gratuitas y pensadas para todos los públicos. Estos eventos se realizarán en los escenarios más emblemáticos como el de la Plaza Mayor o el de la Puerta del Sol. En esta quinta edición se suman dos nuevos sitios: la Plaza de Colón y la Plaza de España.

Gloria Estefan dará inicio a la Hispanidad 2025 con el pregón y un concierto exclusivo CAM

Días y eventos

El día 5 de octubre habrá un concierto por la Hispanidad con Gloria Estefan que viene de Cuba en la Plaza de Colón, además se inaugurarán las fiestas con una cabalgata por Gran Vía en honor a la Hispanidad.

El 7 de octubre será un día lleno de arte. Se repartirán los premios Influencia Hispana en el auditorio Rafael del Pino, también habrá una exposición 'Ecos del arte del virreinato del Perú' en la casa museo Lope de Vega.

Cuanto más nos acercamos al día 12, descubrimos que los días están cargados de más eventos. Así, el día 9 habrá dos espectáculos de danza uno en la Puerta del Sol y otro en la Plaza Mayor, concierto de la Hispanidad urbana (Bon Calso, Chita de Argentina y Aleesha) en Plaza de España, otro concierto de la orquesta El Macabeo en Puente del Rey, también actuará Henry Méndez, Nidia Góngora o Çantamarta.

El día 10 se celebrarán dos espectáculos de danza de conservatorio, uno en la Puerta del Sol y otro en Plaza de España. Destacan también los conciertos que contaremos con Miranda de Argentina en la Puerta del Sol, Muerdo en Plaza de España, Niña Polaca en Puente del Rey o Silvana Estrella de México en la Plaza Mayor.

El día 11 de octubre contaremos con el concierto de Mocedades y Los Panchos en el Puente del Rey. También habrá un espectáculo flamenco por el ballet flamenco de Madrid en la Puerta del Sol. Salakasim será un espectáculo de humor, magia y circo que tendrá lugar en el Parque de Santander; además de diversas obras teatrales y mucha diversión.

Carroza de Colombia en el desfile de la Hispanidad .

El 12 de octubre, día oficial de la fiesta nacional de la Hispanidad, estará lleno de eventos y actuaciones desde las 11:30 horas hasta las 21:00 horas. Las plazas madrileñas se llenaran de conciertos, como: Naiza, 'Los 40 Global Show', Reflejos de Macondo o Bomba Estéreo. Los más pequeños podrán disfrutar de actividades con títeres, magia o malabares. A las 18:00 horas tendrá lugar una corrida de toros en honor a este día en la Plaza de las Ventas.

Por último, no podía faltar el famoso desfile militar con la presencia de Sus Majestades los Reyes. Este acto comenzará a las 11:00 horas y contará con más de 3.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El acto comenzará con el izado de la Bandera Nacional y continuará con los distintos desfiles antes de despedir a los Reyes.

Para consultar todos los eventos al completo con sus respectivos horarios, puedes acceder a la programación en la guía que ha elaborado la Comunidad de Madrid. Serán fechas con grandes eventos en la capital.