Hay un país en Europa que paga a los camareros 27.300 euros: ¿cuál es?

Desde EURES puedes encontrar trabajo en países europeos y cobrar un sueldo mucho más alto de lo que estás cobrando en España haciendo lo mismo.

Hay un país en Europa que paga a los camareros 27.300 euros: ¿cuál es?
Andrea Torrente

28 Octubre 2025 10:46 (hace 8 horas)

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece trabajos fuera de España a través de la red de Servicios Europeos de Empleo (EURES). Esto puede suponer una experiencia laboral muy enriquecedora para las personas que quieran probar una nueva experiencia y descubrir una nueva cultura.

En la web encontramos numerosos países europeos en los que trabajar, como: Alemania, Austria, Noruega, Francia, Croacia, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Italia, entre otras muchas opciones. La mayoría de las ofertas solo disponen de trabajos temporales que coinciden con las temporadas de alta demanda laboral, época que varía según el país. Muchos países en invierno buscan empleados para resorts de montaña y actividades como esquí o snowboard.

Oferta de trabajo de camarero

Una de las ofertas que más llaman la atención viene de Austria, de estaciones de esquí en las regiones de Spittal y Feldkirchen, donde buscan camareros para que sirvan bebidas, como cerveza o café. El salario que ofrecen es de 27.300 euros brutos al año, una cantidad basada en el convenio para el puesto de gerente del bar. Además, existe "la posibilidad de un sobrepago significativo en función de la cualificación y la experiencia laboral", según señala la oferta.

El anuncio también establece que el trabajador tenga unas habilidades concretas que resultarán necesarias: "Excelentes habilidades de comunicación y actitud persuasiva y ganadora, mentalidad práctica, trabajo en equipo y conocimientos de inglés B1 o alemán B2".

También indican sobre la oferta que "se trata de un puesto a tiempo completo con horario flexible (de acuerdo con el convenio colectivo), con una jornada laboral de 5 a 6 días a la semana".

La oferta acabará pronto, el 15 de noviembre, porque el trabajo está pensado para desempeñarse en breves. Así que si estás buscando un cambio en tu vida, esta puede ser la señal para embarcarte en una aventura diferente.

