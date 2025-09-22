Hasta 3.000 euros al mes: Austria busca trabajadores españoles en el SEPE

Trabajar en el extranjero puede representar una oportunidad que muchos reclaman. Permite vivir nuevas experiencias, aprender idiomas y, también, acceder a salarios que pueden ser mucho más elevados que los actuales en España.

Las ofertas para trabajar en Europa no hacen más que sucederse y se están difundiendo a través de los Servicios Europeos de Empleo (EURES). Uno de los países que están reclamando trabajadores españoles en este momento es Austria, con hasta seis puestos en diferentes sectores.

Varias ofertas de empleo

Podemos encontrar diversos puestos de trabajo, desde hostelería a transporte o mecánica. Una de estas ofertas está vinculada con perfiles como personal y auxiliares de sala, personal y auxiliares de cocina, o personal de limpieza y recepción. Para estos trabajos se ofrece un sueldo que oscila entre 2.086 y 2.905 euros brutos mensuales.

Los solicitantes deben tener conocimientos de alemán A1 y A2, aunque se eleva hasta el B2 en el caso de personal de recepción. Son empleos temporales destinados a cubrir los meses de diciembre de 2025 a marzo de 2026, con una jornada de 40 horas a la semana, sumando horas extra aparte.

Otra de las ofertas de hostelería está destinada a cubrir vacantes en hoteles en el estado federal de Tirol. Se buscan varios puestos como recepcionista (desde 2.243 euros brutos), camareros (2.084 euros brutos), cocineros (2.286 euros brutos) o camareros de piso (1.910 euros brutos). Se exige tener conocimientos de inglés y de alemán B1/B2.

También se ofertan puestos de trabajo para otros sectores. Uno de ellos es conductor de autobús en la región de los Alpes, con un sueldo neto de 2.320 euros al mes. Para ello, se pide tener conocimientos suficientes de inglés y alemán, así como los solicitantes deben acreditar el permiso de conducir D, tacógrafo y CAPen vigor.

Además, hay oportunidades también como operador de maquinaria para equipo de encapsulado al vacío. Se debe acreditar conocimientos de alemán de A2 a B1, con una jornada laboral de 38,5 horas con un salario bruto anual de alrededor de 38.338,36 euros, según el convenio colectivo del sector.

La convocatoria también incluye ofertas laborales para técnico de refrigeración y como mecánico de vehículos comerciales. En ambos casos se ofrece una jornada laboral de 38,5 horas, mientras que el salario bruto anual es de 40.461,26 euros y de 46.541,32 euros, respectivamente.