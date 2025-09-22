Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Hasta 3.000 euros al mes: Austria busca trabajadores españoles en el SEPE

Se están ofertando multitud de puestos de trabajo en varios sectores y con sueldos muy superiores a los de España.

Hasta 3.000 euros al mes: Austria busca trabajadores españoles en el SEPE
Trabajo en el extranjero Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

22 Septiembre 2025 18:20 (hace 8 horas)

Trabajar en el extranjero puede representar una oportunidad que muchos reclaman. Permite vivir nuevas experiencias, aprender idiomas y, también, acceder a salarios que pueden ser mucho más elevados que los actuales en España.

Vídeos Los Replicantes

Las ofertas para trabajar en Europa no hacen más que sucederse y se están difundiendo a través de los Servicios Europeos de Empleo (EURES). Uno de los países que están reclamando trabajadores españoles en este momento es Austria, con hasta seis puestos en diferentes sectores.

Varias ofertas de empleo

Podemos encontrar diversos puestos de trabajo, desde hostelería a transporte o mecánica. Una de estas ofertas está vinculada con perfiles como personal y auxiliares de sala, personal y auxiliares de cocina, o personal de limpieza y recepción. Para estos trabajos se ofrece un sueldo que oscila entre 2.086 y 2.905 euros brutos mensuales.

Austria está buscando trabajadores españoles
Austria está buscando trabajadores españoles Envato Elements

Los solicitantes deben tener conocimientos de alemán A1 y A2, aunque se eleva hasta el B2 en el caso de personal de recepción. Son empleos temporales destinados a cubrir los meses de diciembre de 2025 a marzo de 2026, con una jornada de 40 horas a la semana, sumando horas extra aparte.

Otra de las ofertas de hostelería está destinada a cubrir vacantes en hoteles en el estado federal de Tirol. Se buscan varios puestos como recepcionista (desde 2.243 euros brutos), camareros (2.084 euros brutos), cocineros (2.286 euros brutos) o camareros de piso (1.910 euros brutos). Se exige tener conocimientos de inglés y de alemán B1/B2.

También se ofertan puestos de trabajo para otros sectores. Uno de ellos es conductor de autobús en la región de los Alpes, con un sueldo neto de 2.320 euros al mes. Para ello, se pide tener conocimientos suficientes de inglés y alemán, así como los solicitantes deben acreditar el permiso de conducir D, tacógrafo y CAPen vigor.

Además, hay oportunidades también como operador de maquinaria para equipo de encapsulado al vacío. Se debe acreditar conocimientos de alemán de A2 a B1, con una jornada laboral de 38,5 horas con un salario bruto anual de alrededor de 38.338,36 euros, según el convenio colectivo del sector.

La convocatoria también incluye ofertas laborales para técnico de refrigeración y como mecánico de vehículos comerciales. En ambos casos se ofrece una jornada laboral de 38,5 horas, mientras que el salario bruto anual es de 40.461,26 euros y de 46.541,32 euros, respectivamente.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
  7. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  8. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  9. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  10. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
Artículos relacionados
Ni venezolanos ni rumanos: esta es la nacionalidad inmigrante que más cotiza en España

Ni venezolanos ni rumanos: esta es la nacionalidad inmigrante que más cotiza en España

Adiós a las oposiciones: así es la revolución del Gobierno para acceder al empleo público

Adiós a las oposiciones: así es la revolución del Gobierno para acceder al empleo público

Cuáles son los trabajos peor pagados de España: si cobras así estás en la franja más baja

Cuáles son los trabajos peor pagados de España: si cobras así estás en la franja más baja

Sueldo de 5.000 euros al mes: Noruega lanza más de 13.000 empleos para españoles

Sueldo de 5.000 euros al mes: Noruega lanza más de 13.000 empleos para españoles

Contenidos que te pueden interesar
Hasta 3.000 euros al mes: Austria busca trabajadores españoles en el SEPE

Hasta 3.000 euros al mes: Austria busca trabajadores españoles en el SEPE

Piden colaboración ciudadana para localizar a Geraldine: desaparecida en Almería

Piden colaboración ciudadana para localizar a Geraldine: desaparecida en Almería

Alerta sanitaria por un brote de vibriosis: cinco muertos y decenas de afectados

Alerta sanitaria por un brote de vibriosis: cinco muertos y decenas de afectados

La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por fraude fiscal

La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por fraude fiscal

Pintan la bandera palestina en los baches de Xirivella (Valencia) para que los arreglen

Pintan la bandera palestina en los baches de Xirivella (Valencia) para que los arreglen

La muerte de una vaca arrollada destapa un cuerpo humano en Gijón: dio a luz en el impacto

La muerte de una vaca arrollada destapa un cuerpo humano en Gijón: dio a luz en el impacto

Cinco años de prisión y una multa para un vigués por arrojar cocaína a la policía

Cinco años de prisión y una multa para un vigués por arrojar cocaína a la policía

Ya es oficial: Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá reconocen el Estado de Palestina

Ya es oficial: Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá reconocen el Estado de Palestina