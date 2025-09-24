Más de 1.000 euros por 3 días sin experiencia: Mercadona busca personal de supermercados

Los Replicantes
Mercadona necesita personal para sus supermercados y ofrece oportunidades de empleo en condiciones muy ventajosas.

Un supermercado Mercadona Foto: Mercadona
Adrián Parrondo

24 Septiembre 2025 18:03 (hace 3 horas)

Importante oferta laboral de los supermercados Mercadona. La enseña de Juan Roig busca personal de almacén para preparar pedidos de abastecimiento a todas sus tiendas, por lo que ofrece varios tipos de contrato fijo sin requerir experiencia previa para los puestos. Algunos puestos llegan hasta los 2.280 euros mensuales.

Mercadona publica todas sus ofertas de trabajo en su propio Portal de Empleo, único canal a través del que recoge currículum. Entre las vacantes, los aspirantes tienen posibilidad de trabajar en supermercados, almacenes, bloques logísticos oficinas y puestos tecnológicos IT, para lo que deben crearse un perfil en la plataforma y adjuntar formación y experiencia.

Mercadona está buscando personal para reforzar la plantilla de sus supermercados Mercadona

Uno de los puestos más llamativos es el de preparador de pedidos de Mercadona, para el que la cadena de Juan Roig no requiere experiencia previa, pero sí ofrece formación remunerada, proyección laboral y un calendario anual con días de vacaciones y libranzas ya conocidas.

Trabajar tres días en Mercadona y cobrar más de 1.200 euros: interesante oferta en supermercados

Una de las ofertas laborales incluye un puesto de trabajo en Mercadona de 22,5 horas a la semana, es decir, para trabajar tres días, con turnos fijos de mañana o noche. Se contempla en este caso una retribución mensual bruta desde 948 euros mensuales, que podría ascender hasta 1.283 euros al cumplir años dentro de la empresa.

En cuanto al sueldo, Mercadona aclara que cualquiera de las tres modalidades de contrato fijo tienen derecho a pluses o compensaciones por cuestiones como frío, altura, nocturnidad o festivo si se aplica durante la jornada laboral correspondiente.

Otra de las ofertas laborales de Mercadona recoge a posibilidad de trabajar con horario de dos días a la semana, con 15 horas semanales, mismos turnos y una retribución mensual brutal con progresión salarial de 632 a 855 euros. Si se contempla la oferta de 40 horas semanales, se puede alcanzar un sueldo de 2.280 euros brutos.

Mercadona recoge todas las solicitudes de empleo para trabajar en sus supermercados a través de internet, en su nuevo portal de empleo, completamente renovado. Esta nueva plataforma busca agilizar los trámites y resultar intuitivo para todos los aspirantes.

