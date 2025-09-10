Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Adiós a los supermercados Lidl como los conocíamos hasta ahora. La multinacional alemana está desarrollando un plan para cambiar su modelo de negocio y competir con las firmas tradicionales de supermercados, como Mercadona, El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Supermercados El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Ahorramás o Consum.

De este modo, la enseña quiere abandonar el modelo de 'hard discounter' por el que se ha caracterizado en el mercado, atendiendo a un surtido especializado y muy diferente a la competencia; compitiendo en un segmento más similar a Aldi e incluso DIA.

La multinacional alemana ha implantado en el marco de este plan un nuevo proyecto piloto con el que quiere analizar las posibilidades de éxito de su giro en el modelo de negocio. Con este movimiento, tiene capacidad de detectar errores y aciertos en su conexión con el público.

Giro en Lidl: así es su nuevo modelo de supermercados

En el marco de esta política, Lidl ha implantado un nuevo modelo de supermercados en fase de pruebas en la localidad alemana de Lauffen am Neckar, siguiendo el concepto de 'retail' de 'concept store'. Esta tienda está muy próxima a sus cuarteles generales en Neckarsulm y el objetivo es trasladarlo a otros mercados.

Nuevo concepto de venta en supermercados Lidl .

La nueva tienda porta la denominación FJ2025 y se buscará que reemplace cuanto antes al diseño actual FK20, que en todo caso ya ha recibido algunas actualizaciones con el paso de los años. Lidl está ya trabajando para adaptarse a las necesidades locales de los mercados y lograr que este nuevo modelo de supermercado sea exportable a cada país en función de sus características.

El nuevo concepto de tienda Lidl tiene estanterías más altas, un diseño renovado de góndolas con colores rojos y ornadas en un círculo siguiendo el logo de la marca; así como una paleta de colores totalmente innovadora. Se emplean tonos azules y gris antracita en los pasillos. Además, también hay cambios en las secciones de fruta y verdura; así como una mayor apuesta por acabados en madera.

El nuevo modelo de negocio también aplica mejoras en los pasillos reservados a la venta de vino, así como ofertas en productos congelados, que estarán emplazadas en una vitrina creada para tal ocasión, buscando una mayor claridad de venta para los clientes.

El nuevo modelo intenta adaptar la experiencia de compra a los supermercados tradicionales .

Por su parte, también se prevén novedades en los departamentos de cosmética y cuidado personal, con novedades destinadas a una mejor iluminación y la incorporación de pantallas, que permitirán también ofrecer promociones puntuales y buscar el gancho de compra del cliente.

Otro punto destacado será la nutrición para deportistas, que ha logrado calar con fuerza entre los clientes de Lidl. Para ellos, se destinará una sección específica, agrupando todos los productos en una góndola. También se agruparán las promociones de alimentos en una única sección.

El nuevo concepto de supermercados Lidl tiene un mayor espacio y protagonismo para los productos de la empresa, algo que se ha logrado elevando la altura de las estanterías. Se ofrece una experiencia de compra más alineada con los supermercados habituales, primando el orden de productos y estandarizando el modelo de Lidl a las características del resto de competencia.