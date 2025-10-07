Los Replicantes
Buscar
Usuario

Tecnología

La IA es capaz de crear virus que matan bacterias

Una investigación demuestra que la Inteligencia Artificial es capaz de destruir bacterias como la 'E. coli'.

La IA es capaz de crear virus que matan bacterias
E. coli Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

07 Octubre 2025 11:49 (hace 13 horas)

La Inteligencia Artificial da un paso más para abarcar otro ámbito. Investigadores de Stanford y California han conseguido diseñar virus simples y funcionales con IA para infectar y eliminar ciertas bacterias. Este logro representa: "el primer diseño generativo de genomas completos funcionales con IA", según han afirmado científicos en el estudio publicado en 'bioRxiv', una investigación que se encuentra en revisión por pares.

Vídeos Los Replicantes

IA empleada: modelo Evo

Brian Hie del Arc Institute de California y Samuel King de la Universidad de Stanford fueron los dos científicos encargados de dirigir el estudio. El equipo empleó un modelo de IA denominado Evo para crear virus que infecten únicamente a bacterias específicas.

Evo se diferencia de otras IA porque si Chat GPT es diseñado para trabajar con texto, Evo se caracteriza por analizar y generar secuencias de ADN, ARN y proteínas. Este modelo fue entrenado con más de dos millones de bacteriófagos.

En qué consiste el estudio

Los investigadores se centraron en el virus 'phiX174' que infecta a la bacteria 'E. coli', es un virus bastante estudiado y que tiene un genoma simple con 5.400 pares de bases y 11 genes, considerado poca cantidad. La idea estaba estudiada, por lo que decidieron pasar del diseño virtual a la vida real.

El resultado fue que de los 302 genomas creados por la IA, 16 fueron funcionales. Se logró infectar a las bacterias 'E. coli', pudieron conseguir su maquinaria para replicarse y, por último, matarlas rompiendo las células bacterianas.

Este gran avance médico y tecnológico deja abiertas las puertas para poder mejorar en un futuro aspectos terapéuticos. Samuel King explicaba a la revista 'Nature': "Fue un resultado bastante sorprendente que nos emocionó mucho porque demuestra que este método podría ser muy útil para la terapéutica".

Riesgos para los humanos

Estos avances serían todo un peligro si acabaran en manos de alguien con intenciones dudosas. La idea de que alguien pueda emplear esto para crear patógenos contra seres humanos origina un dilema ético. El científico J. Craig Venter, pionero en crear organismos con ADN sintético, afirmó para 'MIT Technology Review': "Si alguien hiciera esto con la viruela o el ántrax, me preocuparía mucho".

El científico aclara que es necesario extremar las precauciones cuando se trata de experimentos virales, donde los resultados son impredecibles. Los investigadores que trabajan con Evo han asegurado para la misma revista que han tomado precauciones de seguridad.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  3. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  4. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
  5. No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP
  6. Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios
  7. El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer
  8. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  9. Muere el atleta Mattia Debertolis en una prueba de los Juegos Mundiales en China
  10. Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani
Artículos relacionados
El PP ataca al PSOE con el uso de la IA: "Comienza 'La Isla de las Corrupciones'"

El PP ataca al PSOE con el uso de la IA: "Comienza 'La Isla de las Corrupciones'"

La IA de WhatsApp llega a Europa: todo lo que debes saber sobre el nuevo asistente virtual

La IA de WhatsApp llega a Europa: todo lo que debes saber sobre el nuevo asistente virtual

Quién es Liang Wenfeng, el hombre detrás de la inteligencia artificial china DeepSeek

Quién es Liang Wenfeng, el hombre detrás de la inteligencia artificial china DeepSeek

La falta de privacidad de DeepSeek: datos en servidores chinos y almacenamiento indefinido

La falta de privacidad de DeepSeek: datos en servidores chinos y almacenamiento indefinido

Contenidos que te pueden interesar
Muere el influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior tras la cirugía 'foxy eyes'

Muere el influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior tras la cirugía 'foxy eyes'

Alerta alimentaria: retiran este popular paté del supermercado por metal incrustado

Alerta alimentaria: retiran este popular paté del supermercado por metal incrustado

DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo

DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo

Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

Las claves en el caso de Mario Biondo: ¿suicidio o asesinato?

Las claves en el caso de Mario Biondo: ¿suicidio o asesinato?

Por qué se ha derrumbado un edificio en pleno centro de Madrid: varios desaparecidos

Por qué se ha derrumbado un edificio en pleno centro de Madrid: varios desaparecidos

El Gobierno legaliza el cannabis medicinal: así se podrá acceder en España

El Gobierno legaliza el cannabis medicinal: así se podrá acceder en España

Metro de Madrid niega colapsos: las redes lanzan brutales respuestas

Metro de Madrid niega colapsos: las redes lanzan brutales respuestas